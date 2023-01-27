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    Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'ye Parma’nın 4 katı ücret verecek

    Jayden Oosterwolde Parma yönetimine, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Hollandalı sol bek, çubuklu formayı giydiğinde yıllık 800 bin Euro kazanacak ve önceki ücretini de dörde katlamış olacak.

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    Dörde katlayıp geliyor

    Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle bonserviste de prensipte anlaştı.

    Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Parma, Fenerbahçe'nin daha önceki tekliflerini geri çevirmişti. Sarı-lacivertliler, son olarak 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu ve beklemeye başladı.



    Hollandalı sol bek de menajeriyle birlikte Parma ile görüşerek, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini belirtti. Parma'nın da Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Hollandalı futbolcu çubuklu formayı giydiğinde önceki ücretini dörde katlamış olacak.



    ÇUBUKLUYA ÇOK YAKIN
    21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'ye Parma’nın 4 katı ücret verecek
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