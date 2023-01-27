Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'ye Parma’nın 4 katı ücret verecek

Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle bonserviste de prensipte anlaştı.



Parma'da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe'de yılda 800 bin Euro kazanacak. Parma, Fenerbahçe'nin daha önceki tekliflerini geri çevirmişti. Sarı-lacivertliler, son olarak 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu ve beklemeye başladı.