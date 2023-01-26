Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-lacivertli taraftarda Oosterwolde heyecanı!

SOSYAL MEDYADAN DA TAKİBE ALDI

Bu arada Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği Jayden Oosterwolde, Sarı-Lacivertli kulübü sosyal medyada da takibe aldı. Taraftarlar, Oosterwolde ile ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE SOL BEK İZLESİN"

Fenerbahçeli taraftarlar, "Oosterwolde'ye verilen para helaldir. Ondan en az Caner Erkin katkısı bekliyorum", "Bu kadar hızlı bir bek bize çok katkı sağlar. Adam Usain Bolt gibi" ve "Oosterwolde'yi alalım da Türkiye sol bek izlesin" şeklinde paylaşımlar yaptı.