Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-lacivertli taraftarda Oosterwolde heyecanı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ezgjan Alioski ve Lincoln'den istediği verimi alamadı. Sarı-Lacivertli yetkililer, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda harekete geçti ve sol bek mevkisi için görüşmelere ve çalışmalara başladı.
TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE KATILACAK
Kulübe maksimum katkı sağlayacak ismi arayan Kanarya, Parma'da oynayan Jayden Oosterwolde'ye teklif yaptı ve bu transferde imza aşamasına kadar geldi. Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili kulübü ile son görüşmeler yapılıyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde de hazır bir şekilde takıma katılacak.
HOLLANDA'DA BOY GÖSTERDİ
26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbol kariyerine Twente'de başlamıştı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2020'de 10 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Oosterwolde, ilk sezonunda Hollanda Eredivisie'de 26 maça çıktı.