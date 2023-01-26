Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.01.2023 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2023 12:41
    ABONE OL

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-lacivertli taraftarda Oosterwolde heyecanı!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Bu sezon şampiyonluk yolunda alternatifli bir kadro ile mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç futbolcunun İstanbul'a gelmesi için geri sayıma geçilirken Sarı-Lacivertli taraftarlar, Jayden Oosterwolde ile ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı, kaç gol attı? İşte tüm detaylar...

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçeli taraftarda Jayden heyecanı!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ezgjan Alioski ve Lincoln'den istediği verimi alamadı. Sarı-Lacivertli yetkililer, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda harekete geçti ve sol bek mevkisi için görüşmelere ve çalışmalara başladı.

    TAKIMA HAZIR ŞEKİLDE KATILACAK
    Kulübe maksimum katkı sağlayacak ismi arayan Kanarya, Parma'da oynayan Jayden Oosterwolde'ye teklif yaptı ve bu transferde imza aşamasına kadar geldi. Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili kulübü ile son görüşmeler yapılıyor. Oosterwolde, transferin tamamlanması halinde de hazır bir şekilde takıma katılacak.

    HOLLANDA'DA BOY GÖSTERDİ
    26 Nisan 2001'de Hollanda'nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Jayden Oosterwolde, futbol kariyerine Twente'de başlamıştı. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2020'de 10 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Oosterwolde, ilk sezonunda Hollanda Eredivisie'de 26 maça çıktı.

        PARMA'DA GÖZE GİRDİ
        Kısa sürede takımın bankoları arasında yer alan yetenekli futbolcu 1 gol, 3 asistlik katkı verdi. Savunma ve hücumdaki yetenekleriyle ön plana çıkan Oosterwolde, 2021-22 sezonunun ilk yarısında 14 karşılaşmada forma giydi.

        BONSERVİSİNE 3 MİLYON EURO ÖDEDİLER
        Hollandalı futbolcu, 2022 yılında Serie B ekibi Parma'ya kiralandı. Çizme ekibinde oyun iştahıyla da göze giren futbolcunun bonservisi, 3 milyon euro karşılığında alındı. Jayden Oosterwolde bu sezon ise 18 karşılaşmada 1 gol üretti.

        MALİYETİ NE KADAR?
        Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin transferi için 7.5 milyon + 1 milyon euro bonus olmak üzere Parma'ya teklifini sundu. İtalyan medyası da futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağını yazdı.

            TARAFTARLAR HEYECAN YAŞIYOR
            Bu transferin heyecanını yaşayan Fenerbahçe taraftarları, Jayden Oosterwolde'nin uzun boyuna rağmen ne kadar hareketli olduğunu konuşuyor. 1.89 boyundaki futbolcunun hem yetenekli hem de süratli olması dikkati çekiyor. Bu sezon tek gol atan futbolcu, attığı golde yaklaşık 65.2 metreyi 8 saniyede katederek sonuca ulaştı.

            SOSYAL MEDYADAN DA TAKİBE ALDI
            Bu arada Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği Jayden Oosterwolde, Sarı-Lacivertli kulübü sosyal medyada da takibe aldı. Taraftarlar, Oosterwolde ile ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

            "TÜRKİYE SOL BEK İZLESİN"
            Fenerbahçeli taraftarlar, "Oosterwolde'ye verilen para helaldir. Ondan en az Caner Erkin katkısı bekliyorum", "Bu kadar hızlı bir bek bize çok katkı sağlar. Adam Usain Bolt gibi" ve "Oosterwolde'yi alalım da Türkiye sol bek izlesin" şeklinde paylaşımlar yaptı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Büyükşehir’in tarlada izi var
            Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı-lacivertli taraftarda Oosterwolde heyecanı!
                SON DAKİKA