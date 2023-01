Kadife dokunuşlu sol ayak! Arda Güler Four Four Two dergisi 50 genç oyuncu listesinde yerini aldı

Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 en iyi genç oyuncu listesini yayınladı. Dergide, Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı. Listenin ilk sırasında transferin gözde ismi Jude Bellingham yer aldı. Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu için, "Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor" ifadeleri kullanıldı.