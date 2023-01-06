Kadife dokunuşlu sol ayak! Arda Güler Four Four Two dergisi 50 genç oyuncu listesinde yerini aldı





KADİFE DOKUNUŞLU SOL AYAK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği ise listeye, 16'ncı sıradan girdi. Sarı Lacivertli için yapılan yorumda, "Oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor" denildi. Dergi ayrıca Arda için, "Kadife dokunuşlu sol ayak. Büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" değerlendirmesi de yaptı. Listenin ikinci sırasında Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'ya yer verildi. Salzburg'tan Benjamin Sesko'nun 3, Barcelona'dan Gavi'nin 4, Real Madrid'in 18 yaşında kadrosuna katmak için kulübü Palmeiras ile anlaştığı Endrick 5'inci sırada kendisine yer buldu.



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