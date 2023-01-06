Kadife dokunuşlu sol ayak! Arda Güler Four Four Two dergisi 50 genç oyuncu listesinde yerini aldı

Four Four Two dergisi her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 en iyi genç oyuncu listesini yayınladı. Dergide, Arda Güler için övgü dolu sözler kullanıldı. Listenin ilk sırasında transferin gözde ismi Jude Bellingham yer aldı. Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz oyuncusu için, "Ne yapabileceğini hepimiz biliyoruz ve her şeyi yapabiliyor" ifadeleri kullanıldı.
KADİFE DOKUNUŞLU SOL AYAK
Fenerbahçe'nin genç yeteneği ise listeye, 16'ncı sıradan girdi. Sarı Lacivertli için yapılan yorumda, "Oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Topu aldığında her zaman en iyi yere gönderiyor" denildi. Dergi ayrıca Arda için, "Kadife dokunuşlu sol ayak. Büyük bir kulübün onunla imzalaması akıllıca olur" değerlendirmesi de yaptı. Listenin ikinci sırasında Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala'ya yer verildi. Salzburg'tan Benjamin Sesko'nun 3, Barcelona'dan Gavi'nin 4, Real Madrid'in 18 yaşında kadrosuna katmak için kulübü Palmeiras ile anlaştığı Endrick 5'inci sırada kendisine yer buldu.