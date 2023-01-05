Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Avrupa'nın dilinde! En heyecan verici 50 genç arasına girdi

Avrupa basınının dilinden Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler düşmüyor. İsmi son günlerde PSV ve Ajax ile anılan 17 yaşındaki futbolcu, İngiliz Four Four Two dergisinin yaptığı haberde dünya futbolunun en heyecan verici 50 genç oyuncu arasından 16. sırada gösterildi. İlk 10'da ise İngiliz kulüplerindeki gençler dikkatleri çekti.
Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Avrupa basınının gündeminden hiç kopmuyor. 17 yaşındaki futbolcunun ismi sürekli bir Avrupa deviyle anılıyor. Hollandalı kulüpler Ajax ve PSV'nin gündemine gelen Arda için İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Fransız ekipler de sıraya girmiş durumda.
İngiliz basınından Four Four Two'nun yaptığı habere göre; dünya üzerindeki en heyecan verici 50 genç oyuncu arasında Arda Güler 16. basamakta yer aldı.