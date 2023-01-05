Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Avrupa'nın dilinde! En heyecan verici 50 genç arasına girdi

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Avrupa basınının gündeminden hiç kopmuyor. 17 yaşındaki futbolcunun ismi sürekli bir Avrupa deviyle anılıyor. Hollandalı kulüpler Ajax ve PSV'nin gündemine gelen Arda için İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Fransız ekipler de sıraya girmiş durumda.