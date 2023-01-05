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    • 05.01.2023 16:31
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    • 05.01.2023 16:41
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    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Avrupa'nın dilinde! En heyecan verici 50 genç arasına girdi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'da liderlik savaşı veren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa basını tarafından yine manşetlere taşındı. Adı dünya devleriyle anılan 17 yaşındaki isim İngiliz Four Four Two dergisi tarafından en heyecan verici 50 genç futbolcu arasında gösterildi.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Avrupa’nın dilinde! 50 isim arasına girdi

    Avrupa basınının dilinden Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler düşmüyor. İsmi son günlerde PSV ve Ajax ile anılan 17 yaşındaki futbolcu, İngiliz Four Four Two dergisinin yaptığı haberde dünya futbolunun en heyecan verici 50 genç oyuncu arasından 16. sırada gösterildi. İlk 10'da ise İngiliz kulüplerindeki gençler dikkatleri çekti.

    Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Avrupa basınının gündeminden hiç kopmuyor. 17 yaşındaki futbolcunun ismi sürekli bir Avrupa deviyle anılıyor. Hollandalı kulüpler Ajax ve PSV'nin gündemine gelen Arda için İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Fransız ekipler de sıraya girmiş durumda.

    İngiliz basınından Four Four Two'nun yaptığı habere göre; dünya üzerindeki en heyecan verici 50 genç oyuncu arasında Arda Güler 16. basamakta yer aldı.

        Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka 10, Liverpool'lu Harvey Elliot 9, Manchester United'dan Alejandro Garnacho 8. sırada yer aldı.

        Southampton'ın 18 yaşındaki Belçikalı ön liberosu Romeo Lavia 7. basamakta, Dortmund'un sezon sonu boşa çıkacak golcüsü Yousoufa Moukoko ise 6. sırada yer aldı.

        Real Madrid'in 72 milyon Euro ödediği Endrick ilk 5'e girdi. Barcelonalı Gavi 4, Salzburg'un golcüsü Benjamin Sesko üçüncü oldu.

            Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala ikinci, Dortmund'un İngiliz orta sahası Jude Bellingham ise ilk sırada gösterildi.

            *Arda Güler'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

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