Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Avrupa'nın dilinde! En heyecan verici 50 genç arasına girdi

Avrupa basınının dilinden Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler düşmüyor. İsmi son günlerde PSV ve Ajax ile anılan 17 yaşındaki futbolcu, İngiliz Four Four Two dergisinin yaptığı haberde dünya futbolunun en heyecan verici 50 genç oyuncu arasından 16. sırada gösterildi. İlk 10'da ise İngiliz kulüplerindeki gençler dikkatleri çekti.