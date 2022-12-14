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    • Spor
    • 14.12.2022 13:22
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    • 14.12.2022 13:22
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    Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Masadaki rakam ne? İşte takvim.com.tr farkıyla transferin tüm detayları

    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki stoper derbisini kazanan Sarı Lacivertliler, defans oyuncusu Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı. Tartışmalarında beraberinde getiren bu transfere bazı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Peki Samet Akaydın transferinde anlaşma tamam mı? Taraflar arasında anlaşmada pürüz var mı? Masadaki rakam ne? Hepsi takvim.com.tr farkıyla bu haberde… İşte Samet Akaydın transferiyle ilgili tüm gerçekler…

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Fener’in stoper transferinde tüm detaylar

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, defans oyuncusu Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki stoper derbisi, aynı zamanda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı taraftarlar tepkili. İşte transferle ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler…

    ANLAŞMA DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR
    Sarı-Lacivertliler'in 28 yaşındaki defans oyuncusu için Adana ekibine 4 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi. Kulüpler arasında anlaşmanın detayları görüşülüyor.

    FENERBAHÇE TAKSİTLE ÖDEMEK İSTEDİ
    Fenerbahçe'nin Adana ekibine bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ve bu konunun da masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Adana Demirspor ise tutarın tamamının yatırılmasını istiyor.

        UZUN VADELİ BİR KONTRAT DÜŞÜNÜLÜYOR
        Yakın dönemde Galatasaray da Samet Akaydın için bir hamle yapmıştı. Fenerbahçe'nin Akaydın ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı düşündüğü öğrenildi. Akaydın cephesi 3 yıl artı opsiyonlu bir kontrat talep ediyor. Sarı-Lacivertliler hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'ye katıldığında Samet Akaydın'a yakın bir yaşta olan Serdar Dursun'a 3+1 yıllık bir kontrat vermişti.

        TARAFTARLARDAN 4 MİLYON EURO TEPKİSİ
        Öte yandan Samet Akaydın için ödenecek 4 milyon euro bonservis tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada taraftarlar bu rakamın yüksek olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.

        "BU TRANSFERDEN RAHATSIZIM"
        Bazı taraftarlar, "Samet Akaydın için bu paranın verilecek olmasından ve transferinden rahatsızım. Jorge Jesus istedi diye kimse savunmaya geçmesin" şeklinde yorumlar yaptı.

        YILMAZ VURAL'DAN SAMET AKAYDIN YORUMU
        Daha önce Adana Demirspor'da görev yapan Yılmaz Vural, Samet Akaydın ile ilgili olarak geride bıraktığımız günlerde TAKVİM'e bir değerlendirme yapmıştı. Vural, "Samet gibi bir oyuncuya bütün büyük takımların ihtiyacı var. Adana Demirspor adına ekonomik açıdan bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.

            BU SEZONKİ PERFORMANSI
            Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı. A Milli Takım forması da giyen Akaydın'ın Adana Demirspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 1,90 boyundaki futbolcu büyük takımlardan birine transfer olmak ve zirveye çıkmak istiyor.

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            Haberler Spor Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Masadaki rakam ne? İşte takvim.com.tr farkıyla transferin tüm detayları
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