Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Masadaki rakam ne? İşte takvim.com.tr farkıyla transferin tüm detayları

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, defans oyuncusu Samet Akaydın için kulübü Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki stoper derbisi, aynı zamanda çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı taraftarlar tepkili. İşte transferle ilgili tüm detaylar ve son gelişmeler…
ANLAŞMA DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR
Sarı-Lacivertliler'in 28 yaşındaki defans oyuncusu için Adana ekibine 4 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi. Kulüpler arasında anlaşmanın detayları görüşülüyor.
FENERBAHÇE TAKSİTLE ÖDEMEK İSTEDİ
Fenerbahçe'nin Adana ekibine bonservis ücretini taksitle ödemek istediği ve bu konunun da masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Adana Demirspor ise tutarın tamamının yatırılmasını istiyor.