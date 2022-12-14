Fenerbahçe’den Galatasaray’a Samet Akaydın çalımı! Masadaki rakam ne? İşte takvim.com.tr farkıyla transferin tüm detayları

TARAFTARLARDAN 4 MİLYON EURO TEPKİSİ

Öte yandan Samet Akaydın için ödenecek 4 milyon euro bonservis tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada taraftarlar bu rakamın yüksek olduğu yönünde paylaşımlar yaptı.

"BU TRANSFERDEN RAHATSIZIM"

Bazı taraftarlar, "Samet Akaydın için bu paranın verilecek olmasından ve transferinden rahatsızım. Jorge Jesus istedi diye kimse savunmaya geçmesin" şeklinde yorumlar yaptı.