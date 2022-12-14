Galatasaray'dan flaş hamle! Aslan harekete geçti: Hedef Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe'den Almanya'ya büyük umutlarla transfer olan genç yıldız bir türlü beklentilere karşılık veremedi. 19 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Genç yetenek yeniden Süper Lig'e dönebilir.
2021 yılında Fenerbahçe'den Almanya'nın Stuttgart takımına bonservissiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Bundesliga temsilcisi, Magdeburg'a kiraladığı 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı.
STUTTGART, ÖMER FARUK BEYAZ'A KULÜP ARIYOR
Magdeburg'a kiralık gönderilen Ömer Faruk Beyaz, yeniden Stuttgart ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Suttgart, sosyal medya hesabı üzerinden 19 yaşındaki oyuncuya kulüp aradıklarını duyurdu.