Galatasaray'dan flaş hamle! Aslan harekete geçti: Hedef Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz

NE GOL NE ASİST

Stuttgart'ta bir türlü kendisini futbola veremeyen ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı. Genç yıldız, Magdeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi. 4 maçta gol ve asist üretemedi. Beyaz, 5 kez Süper Lig maçına çıkarken 11 kez Türkiye U21 takımında şans buldu.

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