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    • Spor
    • 14.12.2022 11:28
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    • 14.12.2022 11:28
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    Galatasaray'dan flaş hamle! Aslan harekete geçti: Hedef Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz

    Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe’den Stuttgart’a transfer olan Sarı-Lacivertliler’in genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz yeniden Süper Lig’e dönüyor. Alman ekibinin genç yıldıza takım araması üzerine Galatasaray harekete geçti. Stuttgart ile resmi görüşmelere başlayacağı belirtilen Sarı-Kırmızılılar, Ocak ayı transfer döneminde genç futbolcuyu transfer etmeyi hedefliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
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    Fenerbahçe'den Almanya'ya büyük umutlarla transfer olan genç yıldız bir türlü beklentilere karşılık veremedi. 19 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Genç yetenek yeniden Süper Lig'e dönebilir.

    2021 yılında Fenerbahçe'den Almanya'nın Stuttgart takımına bonservissiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Bundesliga temsilcisi, Magdeburg'a kiraladığı 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı.

    STUTTGART, ÖMER FARUK BEYAZ'A KULÜP ARIYOR
    Magdeburg'a kiralık gönderilen Ömer Faruk Beyaz, yeniden Stuttgart ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Suttgart, sosyal medya hesabı üzerinden 19 yaşındaki oyuncuya kulüp aradıklarını duyurdu.

        GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
        Süper Lig'in dev ekibi Galatasaray'ın bu gelişmeler üzerine harekete geçtiği ve Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Ocak ayı transfer döneminde Sarı-Kırmızılılar'ın Stuttgart ile resmi görüşmelere başlayacağı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi.

        AVRUPA HAYALİ HÜSRANLA SONUÇLANDI
        Türk futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu belirterek Stuttgart'a transfer olmuştu.

        NE GOL NE ASİST
        Stuttgart'ta bir türlü kendisini futbola veremeyen ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı. Genç yıldız, Magdeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi. 4 maçta gol ve asist üretemedi. Beyaz, 5 kez Süper Lig maçına çıkarken 11 kez Türkiye U21 takımında şans buldu.

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