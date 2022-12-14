Berkan Kutlu krizi! Galatasaray'da genç oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.
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24 yaşındaki oyuncunun Nef Stadı'nda Villarreal ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yoğun ıslıklarına maruz kaldığı ve Okan Buruk'a "Taraftarlar bana cephe almış durumda. Bu şekilde devam edemem ara transferda ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da genç oyuncuyu, "Eleştirilere kulak asma, performansını yükselttiğinde bu eleştriler sona erecek" diyerek oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.