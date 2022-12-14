Berkan Kutlu krizi! Galatasaray'da genç oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir





KADRODA YOKTU

Sarı Kırmızılı takımdan yıllık 650 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) kazanan Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a maliyeti 5 yıl sonunda 7,5 milyon Euro'yu yaklaşık 150 milyon TL bulacak. Berkan dün Lazio ile yapılan hazırlık maçında kadroda da yoktu.

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