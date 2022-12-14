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    Berkan Kutlu krizi! Galatasaray'da genç oyuncu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir

    Villarreal maçında taraftarlardan yoğun tepki gören Berkan’ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Berkan’ın Galatasaray’a maliyeti 5 yıl sonunda 7.5 milyon Euro’yu bulacak.

    takvim.com.tr
    Berkan Kutlu krizi

    Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Okan Buruk'a ilettiği iddia edildi.



    ŞİMDİLİK İKNA ETTİ!
    24 yaşındaki oyuncunun Nef Stadı'nda Villarreal ile oynanan hazırlık maçında taraftarların yoğun ıslıklarına maruz kaldığı ve Okan Buruk'a "Taraftarlar bana cephe almış durumda. Bu şekilde devam edemem ara transferda ayrılmak istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.



    Teknik Direktör Okan Buruk'un da genç oyuncuyu, "Eleştirilere kulak asma, performansını yükselttiğinde bu eleştriler sona erecek" diyerek oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.



        KADRODA YOKTU
        Sarı Kırmızılı takımdan yıllık 650 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) kazanan Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a maliyeti 5 yıl sonunda 7,5 milyon Euro'yu yaklaşık 150 milyon TL bulacak. Berkan dün Lazio ile yapılan hazırlık maçında kadroda da yoktu.

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