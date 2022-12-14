Messi'ye selama 'taklitçi' yorumu! İspanyollar Barış Alper Yılmaz'ı manşete taşıdı

20 YILLIK HESABI KAPATTI

Arjantinli yıldız Messi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı attığı golden sonra Portakallar'ın Teknik Direktörü van Gaal'i hedef almıştı. Gol sonrası onun önüne gelerek efsane oyunculardan Riquelme'nin gol sevincini yaptı. Arjantin medyası bu hareket sonrası "20 yıllık hesap kapandı" manşetini attı.

'RİQUELME İÇİN YAPTI' İDDİASI

Ellerini kulaklarına götürerek gol sevincini yaşayan Messi'nin, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal Barcelona'yı çalıştırırken fazla şans vermediği vatandaşı ve ikonu Riquelme'yi hatırlatmak için bu hareketi yaptığı ileri sürüldü.