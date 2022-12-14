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    • Spor
    • 14.12.2022 12:14
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    • 14.12.2022 12:14
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    Messi'ye selama 'taklitçi' yorumu! İspanyollar Barış Alper Yılmaz'ı manşete taşıdı

    Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle Lazio ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-Kırmızılıların rakibine 2-1 yenildiği maçta gol atan Barış Alper Yılmaz, gol sevincinde Arjantinli Lionel Messi’ye selam gönderdi. İspanyol medyası Barış Alper’in gol sevincini manşetine taşıdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Messi’ye selama ’taklitçi’ yorumu!

    Süper Lig'de Dünya Kupası arası önümüzdeki hafta sona erecek… Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray dün İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçında karşılaştı. Aslan öne geçtiği maçta Lazio'ya 2-1'lik skorla kaybetti.

    MESSİ'Yİ TAKLİT ETTİ
    Galatasaray'ı öne geçiren gol 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Genç yıldız golü attıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'ye selam gönderdi! Barış Alper, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki gol sevincini taklit etti.

    İSPANYOLLAR MANŞETE TAŞIDI
    İspanyol medyasından Mundo Deportivo, Barış Alper'in gol sevincini manşetine taşıdı. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo, "Galatasaraylı futbolcu, Messi'yi taklit ediyor" başlığını kullandı. Genç yıldızın gol sevincinin yanı sıra Messi'ye de aynı sayfada yer veren Mundo Deportivo, Lazio maçından da detaylara yer verdi.

        20 YILLIK HESABI KAPATTI
        Arjantinli yıldız Messi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı attığı golden sonra Portakallar'ın Teknik Direktörü van Gaal'i hedef almıştı. Gol sonrası onun önüne gelerek efsane oyunculardan Riquelme'nin gol sevincini yaptı. Arjantin medyası bu hareket sonrası "20 yıllık hesap kapandı" manşetini attı.

        'RİQUELME İÇİN YAPTI' İDDİASI
        Ellerini kulaklarına götürerek gol sevincini yaşayan Messi'nin, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal Barcelona'yı çalıştırırken fazla şans vermediği vatandaşı ve ikonu Riquelme'yi hatırlatmak için bu hareketi yaptığı ileri sürüldü.

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