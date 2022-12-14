Messi'ye selama 'taklitçi' yorumu! İspanyollar Barış Alper Yılmaz'ı manşete taşıdı

Süper Lig'de Dünya Kupası arası önümüzdeki hafta sona erecek… Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray dün İtalya'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçında karşılaştı. Aslan öne geçtiği maçta Lazio'ya 2-1'lik skorla kaybetti.
MESSİ'Yİ TAKLİT ETTİ
Galatasaray'ı öne geçiren gol 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Genç yıldız golü attıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'ye selam gönderdi! Barış Alper, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki gol sevincini taklit etti.
İSPANYOLLAR MANŞETE TAŞIDI
İspanyol medyasından Mundo Deportivo, Barış Alper'in gol sevincini manşetine taşıdı. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo, "Galatasaraylı futbolcu, Messi'yi taklit ediyor" başlığını kullandı. Genç yıldızın gol sevincinin yanı sıra Messi'ye de aynı sayfada yer veren Mundo Deportivo, Lazio maçından da detaylara yer verdi.