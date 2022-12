İlk takvim.com.tr yazmıştı! Fenerbahçe’den paket transfer: Yeni Arda Gülerler Kanarya’da

YENİ ARDA GÜLER YAKIŞTIRMASI

Şu anda Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde oynayan ve İstanbul'un yolunu tutacak 4 futbolcu da gelecek vadediyor. Futbol kamuoyunda bu futbolcular için yeni 'Arda Güler' yakıştırması yapılıyor.

TAKVİM ARACILIĞIYLA İLK KEZ AÇIKLAMIŞTI

Futbolcuların Fenerbahçe'ye transferini Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, TAKVİM aracılığıyla ilk olarak 18 Kasım 2022 tarihinde açıklamıştı.

MİLLİ TAKIMDAN HOCALARI FENER'İN YENİ YILDIZLARINI ANLATTI

Öte yandan U15'te oynayan futbolcular hakkında altyaş kategorilerinde milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenen ve futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması giyen Mehmet Hacıoğlu (Bulgar Mehmet) TAKVİM'e konuşurken flaş ifadeler kullandı.

"CAN BARTU, YUKARIYA YÜKSELECEK POTANSİYELDE"

Can Bartu Çığır'ın sol bekte oynattığını fakat; futbolcunun sol açıkta da oynayabildiğini belirten Mehmet Hacıoğlu, "Can Bartu, yukarıya kadar yükselecek bir potansiyele sahip. İyi bir oyuncu ve gelecek vadediyor. Bu yaş gruplarına dikkat etmek gerek. Daha futbolcu adayları. Biz genç milli milli takımda sol bekte oynattığını fakat; futbolcunun sol açıkta takımı hocaları olarak atletik özellikleri ön planda olan, motorik özellikleri gelişmeye müsait oyuncuları ararız. Can Bartu da onlardan biri. Sol açıkta da oynayabilir. Oyuncuları çok yönlü kullanmak gerek" dedi.



Can Bartu Çığır

"MAHMUT'UN FİZİĞİ ÇOK İYİ"

Mahmut Ceyhun Alyurt hakkında Hacıoğlu, "Mahmut Ceyhun'un çok kuvvetli bir fiziği var. Süratli de bir oyuncu. Teknik yönünü geliştirdiği takdirde daha iyi olacak. Bu oyuncunun teknik özellikleri geliştirilirse daha da ileriye gidecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Mahmut Ceyhun Alyurt

"YİĞİT EVİN TEKNİK BİR OYUNCU"

Hacıoğlu Yiğit Evin ile ilgili ise "Yiğit, teknik özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynamayı becermesi gerekir. 3 oyuncunun da ofansif özellikleri ön planda. Eksik yönlerini tamamlayabilirlerse çok daha iyi olacaklar" diye konuştu.



Yiğit Evin

UTKU DA ORTA SAHADA OYNUYOR

Bu arada Fenerbahçe'nin yolunu tutacak olan bir başka isim de Utku Karakaya oldu. 14 yaşındaki Karakaya, 5000 Evlerspor'da futbola başlamasının ardından 2019'da Gençlerbirliği'ne katılmıştı. Utku da orta sahada görev alıyor. Utku için de altyapı direktörü Seçkin Topçu'dan TAKVİM'e özel bir açıklama geldi.

"ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAKLAR"

Gençlerbirliği'nin altyapı direktörlüğünü üstlenen Seçkin Topçu Fenerbahçe'nin yeni transferleri hakkında, "Bu oyuncular ileride A Milli Takım'da da oynayacak. Önemli bir kazanım olacaklar. Büyük kulüplerin ilgi göstermesi benim için sürpriz bir gelişme değil. Daha önce Gençlerbirliği'nden birçok oyuncu yetişti. Gençlerbirliği'nin Türk futbolundaki yerinin unutulmaması gerekiyor" dedi.

YENİ ARDALARI İLK TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU

Son yıllarda sık sık transferde savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği formasını giyen ve geleceğin yıldızları olarak gösterilen Mahmut Ceyhun Alyurt, Yiğit Evin ve Can Bartu Çığır için karşı karşıya gelmiş U15 Milli Takımımız'da da görev yapan 3 genç yeteneği hangi takımın alacağı belirsizliğini korurken, TAKVİM en yetkili isimle, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la konuşmuştu.