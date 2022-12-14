Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.12.2022 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2022 14:34
    ABONE OL

    İlk takvim.com.tr yazmıştı! Fenerbahçe’den paket transfer: Yeni Arda Gülerler Kanarya’da

    Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan A takım kadrosunu güçlendirirken bir yandan da geleceğe yatırım yapıyor. Arda Güler’in yüzde 20’lik hakkı için de Gençlerbirliği ile anlaşan Sarı-Lacivertliler başkent ekibinden Mahmut Ceyhan Alyurt, Yiğit Eğin, Can Bartu Çığır ve Utku Karakaya’yı da ‘paket transfer’ kapsamında kadroya kattı. Genç yeteneklerin hocaları Mehmet Hacıoğlu TAKVİM’e konuşurken flaş ifadeler kullandı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | 4’lü paket transfer: Yeni Arda Gülerler Fener’de

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Fenerbahçe bir yandan da geleceği şekillendirmek adına hamleler yapıyor. Arda Güler'in sonraki satışından yüzde 20 hakkı için Sarı-Lacivertliler eski kulübü Gençlerbirliği ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaştı.

    4 FUTBOLCU DA FENERBAHÇE'DE
    Başkent ekibi, 2.5 milyon euro para gelir elde ederken, Mahmut Ceyhan Alyurt, Yiğit Eğin, Can Bartu Çığır ve Utku Karakaya'yı da 'paket transfer' kapsamında Fenerbahçe'ye gönderdi. Bu oyuncular Sarı-Lacivertliler'e katılarak adını daha fazla duyurma fırsatı yakalayacak.

    YENİ ARDA GÜLER YAKIŞTIRMASI
    Şu anda Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde oynayan ve İstanbul'un yolunu tutacak 4 futbolcu da gelecek vadediyor. Futbol kamuoyunda bu futbolcular için yeni 'Arda Güler' yakıştırması yapılıyor.

    TAKVİM ARACILIĞIYLA İLK KEZ AÇIKLAMIŞTI
    Futbolcuların Fenerbahçe'ye transferini Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, TAKVİM aracılığıyla ilk olarak 18 Kasım 2022 tarihinde açıklamıştı.

    MİLLİ TAKIMDAN HOCALARI FENER'İN YENİ YILDIZLARINI ANLATTI
    Öte yandan U15'te oynayan futbolcular hakkında altyaş kategorilerinde milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenen ve futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması giyen Mehmet Hacıoğlu (Bulgar Mehmet) TAKVİM'e konuşurken flaş ifadeler kullandı.

    "CAN BARTU, YUKARIYA YÜKSELECEK POTANSİYELDE"
    Can Bartu Çığır'ın sol bekte oynattığını fakat; futbolcunun sol açıkta da oynayabildiğini belirten Mehmet Hacıoğlu, "Can Bartu, yukarıya kadar yükselecek bir potansiyele sahip. İyi bir oyuncu ve gelecek vadediyor. Bu yaş gruplarına dikkat etmek gerek. Daha futbolcu adayları. Biz genç milli milli takımda sol bekte oynattığını fakat; futbolcunun sol açıkta takımı hocaları olarak atletik özellikleri ön planda olan, motorik özellikleri gelişmeye müsait oyuncuları ararız. Can Bartu da onlardan biri. Sol açıkta da oynayabilir. Oyuncuları çok yönlü kullanmak gerek" dedi.


    Can Bartu Çığır

    "MAHMUT'UN FİZİĞİ ÇOK İYİ"
    Mahmut Ceyhun Alyurt hakkında Hacıoğlu, "Mahmut Ceyhun'un çok kuvvetli bir fiziği var. Süratli de bir oyuncu. Teknik yönünü geliştirdiği takdirde daha iyi olacak. Bu oyuncunun teknik özellikleri geliştirilirse daha da ileriye gidecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


    Mahmut Ceyhun Alyurt

    "YİĞİT EVİN TEKNİK BİR OYUNCU"
    Hacıoğlu Yiğit Evin ile ilgili ise "Yiğit, teknik özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynamayı becermesi gerekir. 3 oyuncunun da ofansif özellikleri ön planda. Eksik yönlerini tamamlayabilirlerse çok daha iyi olacaklar" diye konuştu.


    Yiğit Evin

    UTKU DA ORTA SAHADA OYNUYOR
    Bu arada Fenerbahçe'nin yolunu tutacak olan bir başka isim de Utku Karakaya oldu. 14 yaşındaki Karakaya, 5000 Evlerspor'da futbola başlamasının ardından 2019'da Gençlerbirliği'ne katılmıştı. Utku da orta sahada görev alıyor. Utku için de altyapı direktörü Seçkin Topçu'dan TAKVİM'e özel bir açıklama geldi.

    "ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLACAKLAR"
    Gençlerbirliği'nin altyapı direktörlüğünü üstlenen Seçkin Topçu Fenerbahçe'nin yeni transferleri hakkında, "Bu oyuncular ileride A Milli Takım'da da oynayacak. Önemli bir kazanım olacaklar. Büyük kulüplerin ilgi göstermesi benim için sürpriz bir gelişme değil. Daha önce Gençlerbirliği'nden birçok oyuncu yetişti. Gençlerbirliği'nin Türk futbolundaki yerinin unutulmaması gerekiyor" dedi.

    YENİ ARDALARI İLK TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Son yıllarda sık sık transferde savaş veren Galatasaray ve Fenerbahçe, Gençlerbirliği formasını giyen ve geleceğin yıldızları olarak gösterilen Mahmut Ceyhun Alyurt, Yiğit Evin ve Can Bartu Çığır için karşı karşıya gelmiş U15 Milli Takımımız'da da görev yapan 3 genç yeteneği hangi takımın alacağı belirsizliğini korurken, TAKVİM en yetkili isimle, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la konuşmuştu.



        BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VAR!
        Çoknet açıklamalarda bulunan Başkan Akdaş, "Galatasaray bu oyuncularımızı istedi, doğru. Ama ben kesinlikle 'olmaz' dedim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de konuyu konuştuk. Sayın Koç ile son görüşmeyi daha yapmadık. Ona göre bir plan ortaya çıkacak. Şartlar oluşursa 3 oyuncuyu da Fenerbahçe'ye verebiliriz. Ali Koç ile daha para konusunu da konuşmadık. Ama Arda Güler paketine dahil olacak bu isimler" ifadesini kullandı.



        Başkent ekibinin altyapı sorumlusu Seçkin Topçu ise "Beşiktaş'ın da oyuncularımıza ilgisi olduğunu biliyorum. Bizim için şaşırtıcı bir durum değil. Bu oyuncular ileride A Milli Takım'da da oynayacak. Büyük kulüplerin ilgi göstermesi benim için sürpriz bir gelişme değil" açıklamasını yaptı.



        ÜÇÜ DE ÇOK YETENEKLİ
        Son olarak U18 Milli Takımımız'ı çalıştıran Mehmet Hacıoğlu, transferin gözdesi olan 3 genç yeteneği TAKVİM için değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Can Bartu, yukarıya kadar yükselecek bir potansiyele sahip. Sol bek ama sol açıkta da oynayabilir. Oyuncuları çok yönlü kullanmak gerek. Mahmut Ceyhun'un çok kuvvetli bir fiziği var. Süratli de bir oyuncu. Teknik yönünü geliştirdiği takdirde daha iyi olacak. Yiğit, teknik özellikleri ön planda olan bir oyuncu. Oyunu iki yönlü oynamayı becermesi gerekir. 3 oyuncunun da ofansif özellikleri ön planda" diye konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nu patlatacak gerçekler.
        Haberler Spor İlk takvim.com.tr yazmıştı! Fenerbahçe’den paket transfer: Yeni Arda Gülerler Kanarya’da
            SON DAKİKA