Dünya Kupası'na damga vuran Fas'ın hocası Walid Regragui'nin başarısında Arteta detayı: 12 ayda usta oldu!

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Atlas'ın Aslanları, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi değerli oyunculara sahip takımları yenerek evlerine gönderdi. Bu başarıda şüphesiz teknik direktörlerinin büyük katkısı var.
ARTETA'DAN DERS ALDMIŞ
Fas Milli Takımı'nın henüz 47 yaşında olan teknik direktörü Walid Regragui'nin 12 ay önce Arsenal'in Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan ders aldığı ortaya çıktı.
Arsenal'in 2019-2020 sezonu Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City'yi 2-1 yendiği ve elediği maçla ilgili zoom üzerinden açıklamalar yapan İspanyol teknik adam Arteta'yı dinleyenler arasında Regragui de vardı.
İNGİLİZ MEDYASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
12 ay önce Arsenal'in hocası Arteta'dan bilgiler alan ve zoom görüşmesine katılan Fas teknik direktörü şimdilerde ise Dünya Kupası'nda harika işlere imza atıyor. İngiliz medyası da Regragui ile ilgili yaptığı haberde çarpıcı ifadeler kullandı.