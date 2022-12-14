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    • Spor
    • 14.12.2022 12:57
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    • 14.12.2022 13:00
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    Dünya Kupası'na damga vuran Fas'ın hocası Walid Regragui'nin başarısında Arteta detayı: 12 ayda usta oldu!

    Fas Milli Takımı’nın Teknik Direktörü Walid Regragui, usta teknik adamlara nazire yaparak 2022 Dünya Kupası’nda adını yarı finale yazdırmayı başardı. Henüz 47 yaşında olan Regragui’nin 12 ay önce Arsenal’in Teknik Direktörü Mikel Arteta’dan ders aldığı ortaya çıktı. İngiliz basını Regragui ile ilgili yaptığı haberde çarpıcı ifadeler kullandı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Fas’ın başarısında Arteta detayı

    Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Atlas'ın Aslanları, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi değerli oyunculara sahip takımları yenerek evlerine gönderdi. Bu başarıda şüphesiz teknik direktörlerinin büyük katkısı var.

    ARTETA'DAN DERS ALDMIŞ
    Fas Milli Takımı'nın henüz 47 yaşında olan teknik direktörü Walid Regragui'nin 12 ay önce Arsenal'in Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan ders aldığı ortaya çıktı.

    Arsenal'in 2019-2020 sezonu Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City'yi 2-1 yendiği ve elediği maçla ilgili zoom üzerinden açıklamalar yapan İspanyol teknik adam Arteta'yı dinleyenler arasında Regragui de vardı.

    İNGİLİZ MEDYASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
    12 ay önce Arsenal'in hocası Arteta'dan bilgiler alan ve zoom görüşmesine katılan Fas teknik direktörü şimdilerde ise Dünya Kupası'nda harika işlere imza atıyor. İngiliz medyası da Regragui ile ilgili yaptığı haberde çarpıcı ifadeler kullandı.

        "ÖĞRENCİ USTA OLDU"
        İngiliz medyasından Dailymail, "Öğrenci usta oldu!" başlığını kullanarak 12 ay önce yapılan zoom görüşmesine göndermede bulundu. Görüşmenin fotoğrafını paylaşan Dailymail, Regragui'nin Arteta'nın seminerinde dizüstü bilgisayarını kullandığını ve bol bol not aldığını belirtti.

        FAS'TAN TARİHİ BAŞARI
        Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Hırvatistan ile golsüz berabere kalırken Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı da 2-1'lik sonuçlarla mağlup etti. Son 16 turunda İspanya'yı penaltılarla geçen Atlas'ın Aslanları, Portekiz'i de çeyrek finalde saf dışı bıraktı. Fas, yarı finalde bugün Fransa ile karşılaşacak.

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