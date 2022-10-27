Fenerbahçe Avrupa'da zirvede: Rennes'e hücum edecek

Fenerbahçeli futbolcular bu sezon ortaya koydukları performansla taraflı tarafsız herkese büyük keyif veriyor.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sezon başında beri oynadığı futbolla müthiş bir görüntü veren Sarı-Lacivertliler taraftarlarının da erken havaya girmesini sağladı.
RAKİPLERİNE MÜTHİŞ FARKLAR ATTI!
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, hücum futbolundan müthiş esintiler sunuyor.
Süper Lig'de 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Sarı Kanarya, attığı 29 golle rakiplerine müthiş farklar attı. Maç başına neredeyse 3 gol ortalaması ile oynayan Sarı-Lacivertliler 103 golle şampiyon olduğu sezona da selam gönderiyor.
EN ÇOK GOL BEKLENTİSİ YARATAN TAKIM
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si Avrupa Ligi'nde de müthiş istatistikler yakaladı.
Grubunda ilk 4 maç sonunda 8 gol atan Kanarya maç başına 2 gol istatistiğiyle mücadele ediyor. Comparisonator'un verilerine göre UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup maçlarında en çok gol beklentisi yaratan takımların başında Fenerbahçe geliyor.