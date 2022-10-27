Fenerbahçe Avrupa'da zirvede: Rennes'e hücum edecek

İtalyan ekiplerinden Roma 8.34'lük gol beklentisi oranı ile kendisine 4. sırada yer buldu. Lazio ise 8.29'luk oranla 7 gole ulaştı.

ZİRVEDE VALENCİA VAR!

Bugün evinde Rennes ile karşılaşacak Fenerbahçe'de en çok gol atan oyuncu Ekvadorlu yıldız Enner Valencia. Tecrübeli golcü bu sezon 11 gole imza attı. Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci attıkları 5'er golle skora katkı yaptılar.