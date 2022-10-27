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    Türk takımları Avrupa Ligi'nde sahne alıyor! Hedef yine 4'te 4

    Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Rennes önünde liderlik sınavı verecek. Trabzonspor da Kızılyıldız deplasmanında 3 puan arayacak. Konferans Ligi’nde Başakşehir, Fiorentina’ya konuk olacak. Sivas ise CFR Cluj’u ağırlayacak.

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    Türk futbolu bu akşam çok kritik bir gece yaşayacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda zirvede yer alan Fenerbahçe, Rennes karşısında liderlik sınavı verecek. Sarı-Lacivertliler 19.45'te başlayacak olan maçı kazanırsa grubunu lider bitirmeyi garantileyecek ve direkt son 16 turuna yükselecek. Ülker Stadı'nda oynanacak bu kritik 90 dakikayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.



    1 PUANDA LİDERLİK GELECEK
    Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise gözler Belgrad'a çevrilecek. H Grubu'nda geçtiğimiz hafta aldığı farklı Monaco galibiyeti ile iddialı konuma gelen Trabzonspor, Kızılyıldız önüne çıkacak. Zorlu mücadelede Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacak.



    Konferans Ligi A Grubu'nda ikinci tura yükselmesi kesinleşen Başakşehir zorlu Fiorentina deplasmanında galibiyet arayacak. Temsilcimiz 1 puan bile alması durumunda liderliği de garantileyecek. Artemio Franchi Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçı Hollandalı Mario Diks yönetecek.



        HAYDİ! YINE 4'TE 4 YAPALIM
        G Grubu'nda 2. sırada yer alan Sivasspor ise 4 Eylül Stadı'nda Rumen ekibi CFR Cluj önüne çıkacak. Kırmızı-Beyazlılar saat 22.00'de Norveçli Geir Oskar Isaksen'in yöneteceği maçı kazanırsa 2. tura yükselme hakkını kazanacak. Tüm Türkiye'nin ortak dileği, geçen hafta olduğu gibi 4 takımımızın da rakiplerini yenerek bizlere zafer gecesi yaşatması.

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