Türk futbolu bu akşam çok kritik bir gece yaşayacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda zirvede yer alan Fenerbahçe, Rennes karşısında liderlik sınavı verecek. Sarı-Lacivertliler 19.45'te başlayacak olan maçı kazanırsa grubunu lider bitirmeyi garantileyecek ve direkt son 16 turuna yükselecek. Ülker Stadı'nda oynanacak bu kritik 90 dakikayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.
1 PUANDA LİDERLİK GELECEK
Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise gözler Belgrad'a çevrilecek. H Grubu'nda geçtiğimiz hafta aldığı farklı Monaco galibiyeti ile iddialı konuma gelen Trabzonspor, Kızılyıldız önüne çıkacak. Zorlu mücadelede Portekizli Joao Pinheiro düdük çalacak.
Konferans Ligi A Grubu'nda ikinci tura yükselmesi kesinleşen Başakşehir zorlu Fiorentina deplasmanında galibiyet arayacak. Temsilcimiz 1 puan bile alması durumunda liderliği de garantileyecek. Artemio Franchi Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak maçı Hollandalı Mario Diks yönetecek.