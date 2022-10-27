Türk futbolu bu akşam çok kritik bir gece yaşayacak. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda zirvede yer alan Fenerbahçe, Rennes karşısında liderlik sınavı verecek. Sarı-Lacivertliler 19.45'te başlayacak olan maçı kazanırsa grubunu lider bitirmeyi garantileyecek ve direkt son 16 turuna yükselecek. Ülker Stadı'nda oynanacak bu kritik 90 dakikayı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.