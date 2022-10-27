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    • Spor
    • 27.10.2022 10:57
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    • 27.10.2022 11:10
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    Şampiyonlar Ligi tadında Avrupa Ligi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un işi artık daha da zor!

    Son dakika spor haberleri! Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta birbirinden zorlu karşılaşmalar oynandı. Devler Ligi’nin çetin cevizleri tek tek elenirken ortaya da ilginç bir tablo çıktı. Avrupa futboluna damga vuran dev takımlar yoluna bundan sonra Avrupa Ligi’nde devam edecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bizimkilerin işi artık daha da zor!

    UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasından sonra adeta Şampiyonlar Ligi tadında oynanacak. Şampiyonlar Ligi'ne Juventus, Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Arsenal Manchester United ve Roma gibi dev takımlar veda etti.

    OTORİTELER ŞAŞIRDI
    Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Barcelona ile birlikte İspanyol takımlarının kötü sonuçlar alması ve kupa 1'den elenmesi futbol otoritelerini de bir hayli şaşırttı.

    UEFA'da format gereği Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna kalıyor. Grup ikincileri ise, Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. bitiren takımlarla play-off turu oynamak zorunda. Gruplarını lider bitiren takımlara fazladan 4 ülke puanı veriliyor.

        HEDEF GRUP LİDERLİĞİ
        Bu yüzden ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplarını lider bitirmeleri çok ama çok önemli. Hem ülke puanı için hem de bir sonraki turda daha zayıf bir takımla eşleşmek için.

        Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 5. maçında bugün Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak. İki takımın da 4 maç sonunda 10 puanı bulunuyor. Fenerbahçe sahasında kazanarak liderlik yolunda sağlam bir adım atmak istiyor.

        Trabzonspor ise H Grubu'ndaki 5. Maçında bugün Kızılyıldız ile deplasmanda mücadele edecek. 6 puanla 2. sırada bulunan Fırtına, bu gece Sırbistan deplasmanında kazanarak liderlik şansını devam ettirmeyi hedefliyor.

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