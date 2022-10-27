Şampiyonlar Ligi tadında Avrupa Ligi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un işi artık daha da zor!

UEFA Avrupa Ligi eleme aşamasından sonra adeta Şampiyonlar Ligi tadında oynanacak. Şampiyonlar Ligi'ne Juventus, Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Arsenal Manchester United ve Roma gibi dev takımlar veda etti.
OTORİTELER ŞAŞIRDI
Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ne gruplarda veda eden Barcelona ile birlikte İspanyol takımlarının kötü sonuçlar alması ve kupa 1'den elenmesi futbol otoritelerini de bir hayli şaşırttı.
UEFA'da format gereği Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna kalıyor. Grup ikincileri ise, Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. bitiren takımlarla play-off turu oynamak zorunda. Gruplarını lider bitiren takımlara fazladan 4 ülke puanı veriliyor.