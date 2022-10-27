Şampiyonlar Ligi tadında Avrupa Ligi: Fenerbahçe ve Trabzonspor'un işi artık daha da zor!

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

Bu yüzden ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplarını lider bitirmeleri çok ama çok önemli. Hem ülke puanı için hem de bir sonraki turda daha zayıf bir takımla eşleşmek için.