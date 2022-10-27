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    • Spor
    • 27.10.2022 18:21
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    • 27.10.2022 18:35
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe evinde Rennes'e karşı liderlik sınavına çıkıyor!

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzeriden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe- Rennes | Canlı anlatım

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanlı mücadeleler 5. haftada da devam ediyor. Fenerbahçe ile Rennes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndekozlarını paylaşacak. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović'in yöneteceği karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



    FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.



    SIRP HAKEM!
    Müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović yönetecek. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Miloš Simovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic.



        3 EKSİK VAR
        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş ile Luan Peres'in yanı sıra Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek forma giyemeyecek.



        AVRUPA'DA LİDERLİK SINAVI KADIKÖY'DE
        Fenerbahçe'nin iyi gidişatı Avrupa'da da devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertli takım, Rennes ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, evinde Rennes ile liderlik sınavına çıkacak. Rennes maçından galip ayrılması durumunda ise Fenerbahçe son 16'ya yükselecek. Fenerbahçe, 10 puan +4 averajla 1'inci sırada yer alırken rakip Rennes 10 puan +3 averajla 2'nci sırada bulunuyor.



        KUPA 2'DE 133. MAÇ
        Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 133. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 132 müsabakada 58 galibiyet, 32 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 185 gol gönderirken, kalesinde 166 gol gördü. Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 78 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 113 gol atarken, 75 gol yedi.



            FENERBAHÇE - RENNES MAÇININ İLK 11'LERİ

            FENERBAHÇE            : Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Miguel Crespo, Willian Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, Joao Pedro

            RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Majer, Gouiri

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