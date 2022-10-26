İlk kez kez takvim.com.tr duyurmuştu: Jorge Jesus'la yeni sözleşme için ilk adım atıldı

Alınan bilgilere göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti.

Tecrübeli hocanın ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.

HEDEF 2024 YILINDA KADAR SÖZLEŞME

Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro'un halen İstanbul'da bulunduğu belirlendi.

Birlikte İstanbul'u gezen Jesus ailesi önceki akşam İstanbul'da çok ünlü bir restaurantta akşam yemeği yedi.