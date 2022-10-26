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    • Spor
    • 26.10.2022 12:35
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    • 26.10.2022 12:35
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    İlk kez kez takvim.com.tr duyurmuştu: Jorge Jesus'la yeni sözleşme için ilk adım atıldı

    Sezon başından itibaren futboluyla takdir toplayan ve aldığı galibiyetlerle zirveye yerleşen Fenerbahçe, oynanan oyunun ve liderliğin mimarı Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. İlk kez takvim.com.tr tarafından duyurulan gelişmeyle ilgili yönetim cephesinden flaş bir adım geldi. Jesus'un sözleşme görüşmelerinde yer almasını istediği eşinin İstanbul'a gelmesinin ardından Başkan Ali Koç, birlikte yenilen akşam yemeğinde yeni sözleşme konusun ilk kez resmen gündeme getirdi.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber |Jesus’la yeni sözleşme için ilk adım

    Fenerbahçe camiasının kısa sürede sevgilisi haline gelen teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir, Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için hazırlıklar yapıyordu.

    EŞİNİN GELMESİNİ İSTEDİ
    21 Ekim Cuma günü takvim.com.tr çok flaş bir habere imza atmış ve Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus'un İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

    Tecrübeli hocanın, yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinde mutlaka eşinin de bulunmasını istediği de haberde belirtilmişti.

    ALİ KOÇ İLE YEMEK YEDİLER
    Takvim.com.tr'nin 5 gün önce duyurduğu o görüşme gerçekleşti. Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus, oğlu Mauro ile beraber İstanbul'a geldi.

    İkili, Başakşehir maçını tribünden izledi. Ardından da Başkan Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi.

    BAŞKAN'DAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
    Başkan Ali Koç bu yemekte, Jesus'un yeni sözleşme konusun ilk kez resmen gündeme getirdi.

        Alınan bilgilere göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ancak yeni sözleşme konusunu düşünmek istediğini belirtti.

        Tecrübeli hocanın ailesiyle beraber bu konuyu görüşeceği ve ardından kararını yönetime bildireceği ifade edildi.

        HEDEF 2024 YILINDA KADAR SÖZLEŞME
        Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus ve oğlu Mauro'un halen İstanbul'da bulunduğu belirlendi.

        Birlikte İstanbul'u gezen Jesus ailesi önceki akşam İstanbul'da çok ünlü bir restaurantta akşam yemeği yedi.

        Yemekte Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan iş adamı Emre Can da yer aldı.

        Fenerbahçe yönetiminin hedefi Jorge Jesus'la en azından 2024 yılına kadar sözleşme yapmak.

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        Haberler Spor İlk kez kez takvim.com.tr duyurmuştu: Jorge Jesus'la yeni sözleşme için ilk adım atıldı
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