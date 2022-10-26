İlk kez kez takvim.com.tr duyurmuştu: Jorge Jesus'la yeni sözleşme için ilk adım atıldı

Fenerbahçe camiasının kısa sürede sevgilisi haline gelen teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim bir süredir, Portekizli hocanın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için hazırlıklar yapıyordu.
EŞİNİN GELMESİNİ İSTEDİ
21 Ekim Cuma günü takvim.com.tr çok flaş bir habere imza atmış ve Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus'un İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.
Tecrübeli hocanın, yapılacak yeni sözleşme görüşmelerinde mutlaka eşinin de bulunmasını istediği de haberde belirtilmişti.
ALİ KOÇ İLE YEMEK YEDİLER
Takvim.com.tr'nin 5 gün önce duyurduğu o görüşme gerçekleşti. Jorge Jesus'un eşi Ivone Jesus, oğlu Mauro ile beraber İstanbul'a geldi.
İkili, Başakşehir maçını tribünden izledi. Ardından da Başkan Ali Koç, Jesus ailesiyle beraber yemekte bir araya geldi.
BAŞKAN'DAN YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ
Başkan Ali Koç bu yemekte, Jesus'un yeni sözleşme konusun ilk kez resmen gündeme getirdi.