UEFA sıralaması aşkına Avrupa'da hedef 4'te 4! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor galibiyet için sahaya çıkıyor

Avrupa kupalarında bugün kritik maçlar oynayacağız... 4 temsilcimiz gruplarında 5. maçlara çıkacak ve alacakları 1 puan bile bizim için çok ama çok değerli... Son maçlarda 4'te 4 yaparak uzun bir süre sonra Avrupa haftasını kayıpsız atlattık.
Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün evinde Rennes ile mücadele edecek... Trabzonspor ise deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir Fiorentina, Sivasspor ise Cluj ile kritik maçlar oynayacak.
Türkiye ülke puanı sıralamasında 14. basamakta yer alıyor. Önümüzde Çekya, Norveç ve Sırbistan gibi ülkeler bulunuyor. Bu akşam alacağımız sonuçlara göre 12.'liğe çıkma şansımız bulunuyor.