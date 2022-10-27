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    • Spor
    • 27.10.2022 11:57
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    • 27.10.2022 11:57
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    UEFA sıralaması aşkına Avrupa'da hedef 4'te 4! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor galibiyet için sahaya çıkıyor

    Son dakika spor haberleri | Avrupa'da temsilcilerimiz bugün gruplarında 4. maçlar için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un alacağı 1 puan bile Türkiye'nin UEFA sıralaması için büyük önem arz ediyor. Türkiye sıralamada 12'nciliğe yükselirse, yeniden Şampiyonlar Ligi'ne elemesiz takım gönderebilecek. İşte kritik geceyle ilgili kararlar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sıralama aşkına Avrupa’da hedef 4’te 4

    Avrupa kupalarında bugün kritik maçlar oynayacağız... 4 temsilcimiz gruplarında 5. maçlara çıkacak ve alacakları 1 puan bile bizim için çok ama çok değerli... Son maçlarda 4'te 4 yaparak uzun bir süre sonra Avrupa haftasını kayıpsız atlattık.

    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün evinde Rennes ile mücadele edecek... Trabzonspor ise deplasmanda Kızılyıldız'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir Fiorentina, Sivasspor ise Cluj ile kritik maçlar oynayacak.

    Türkiye ülke puanı sıralamasında 14. basamakta yer alıyor. Önümüzde Çekya, Norveç ve Sırbistan gibi ülkeler bulunuyor. Bu akşam alacağımız sonuçlara göre 12.'liğe çıkma şansımız bulunuyor.

        Sezonu 12. sırada bitirmek demek 2024-2025 sezonu şampiyonumuzun direkt gruplara kalması demek. Bilindiği gibi gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımımız bu sezon olduğu gibi 3 ön eleme oynayacak. Trabzonspor'un bugün oynayacağı maç çok ama çok kritik... Çünkü Sırbistan ülke puanı sıralamasında 11. basamakta...

        12. sırada şu anda 28.750 puanla Norveç yer alıyor. Bizim ise 27.900 puanımız var. Norveç takımları bugün Avrupa'da kritik maçlara çıkacak. Bodo Glimt deplasmanda Zürich ile mücadele edecek. Konferans Ligi'nde ise Molde sahasında Djurgarden'i konuk edecek.

        13. sırada bulunan Çekya'yı temsil eden Solvacko Konferans Ligi'nde bu gece evinde Köln ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde Sivasspor ile aynı grupta yer alan Slavia Prag deplasmanda Balkani'nin karşısına çıkacak. Solvan Bratislava ise Pyunik'i ağırlayacak.

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        Haberler Spor UEFA sıralaması aşkına Avrupa'da hedef 4'te 4! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor galibiyet için sahaya çıkıyor
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