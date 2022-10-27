UEFA sıralaması aşkına Avrupa'da hedef 4'te 4! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor galibiyet için sahaya çıkıyor

Sezonu 12. sırada bitirmek demek 2024-2025 sezonu şampiyonumuzun direkt gruplara kalması demek. Bilindiği gibi gelecek sezon, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımımız bu sezon olduğu gibi 3 ön eleme oynayacak. Trabzonspor'un bugün oynayacağı maç çok ama çok kritik... Çünkü Sırbistan ülke puanı sıralamasında 11. basamakta...