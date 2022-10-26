Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira Katar biletini kapıyor! Portekiz basınından flaş iddia

İlk milli maçına 2018 yılının Eylül ayında çıkan Sergio Oliveira, 13 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giyecek... Geniş kadroda yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun önümüzdeki ay Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gidip gidemeyeceği ise sonradan belli olacak. Böylece Oliveira'nın Cristiano Ronaldo ile birlikte Portekiz Milli Takımı'nda oynama ihtimali doğdu.