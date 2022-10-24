Fenerbahçe iç sahada rakiplerine şans tanımıyor





TRİBÜNLER HER MAÇ FULL...

Bu sezon Kadıköy'de 11 resmi maça çıkan Fenerbahçe bu maçların 9'unu kazanırken 1'inde berabere kaldı 1'inde de yenildi. Fenerbahçe iç sahada ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik alırken, berabere kaldığı maç olan Ümraniye maçı da ligin ilk haftasında oynanmış Sarı-Lacivertliler henüz takım sistemini tam olarak oturtamamıştı. Sarı-Lacivertliler'in bu sezon Kadıköy'de oynadığı maçların tamamında tribünler full çekti. Üstelik biletler maçtan 3-4 güh öncesinde tükendi. Bu da taraftarların Jesus'un Fenerbahçesi'ne olan güveni açıkça ortaya koydu.