İşte Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u çalıştırdığı sırada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik adamlar

Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020'de geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte profesyonel takımlar kariyerinde ilk kupalarını almaya başlamıştı.
2020-2021 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Abdullah Avcı, 1 sezon sonra Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçmişti. Sezon başında Sivasspor ile oynanan ve 4-0'la ikinci kez Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götüren Abdullah Avcı, İstanbul büyüklerindeki hoca değişimlerini uzaktan izlemeye başladı.
Avcı, Karadeniz ekibine geldikten sonra Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 3 farklı hocaya emanet edilmişti. Dün ise alınan karar sonrası Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le de yollar ayrıldı.