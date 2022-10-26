Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.10.2022 11:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2022 11:26
    ABONE OL

    İşte Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u çalıştırdığı sırada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik adamlar

    Trabzonspor’un başına 10 Kasım 2020’de geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı İstanbul büyüklerindeki hoca değişimlerini uzaktan izlemeye başladı. Avcı, Karadeniz ekibine geldikten sonra Fenerbahçe 5, Galatasaray 3, Beşiktaş ise 3 farklı hocaya emanet edilmişti. İşte Avcı’nın Trabzonspor’u çalıştırdığı sırada rakiplerin yollarını ayırdığı teknik adamlar

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Teknik direktör Avcı’sı

    Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020'de geçen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte profesyonel takımlar kariyerinde ilk kupalarını almaya başlamıştı.

    2020-2021 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Abdullah Avcı, 1 sezon sonra Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçmişti. Sezon başında Sivasspor ile oynanan ve 4-0'la ikinci kez Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götüren Abdullah Avcı, İstanbul büyüklerindeki hoca değişimlerini uzaktan izlemeye başladı.

    Avcı, Karadeniz ekibine geldikten sonra Fenerbahçe 5, Galatasaray ise 3 farklı hocaya emanet edilmişti. Dün ise alınan karar sonrası Beşiktaş'ta Valerien Ismael'le de yollar ayrıldı.

        Siyah-beyazlılar, 3 Temmuz 2019'da gönderdiği Abdullah Avcı'nın yerine getirdiği 3 farklı teknik direktörle de yollarını ayırdı.

        İşte Avcı'nın Trabzonspor'u çalıştırdığı sırada rakiplerin yollarını ayırdığı teknik adamlar:

        Beşiktaş – Sergen Yalçın (29 Ocak 2020-9 Aralık 2021)

        Beşiktaş – Önder Karaveli (9 Aralık 2021-13 Ocak 2022)
                    Reklam
                    Haberler Spor İşte Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u çalıştırdığı sırada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik adamlar
                        SON DAKİKA