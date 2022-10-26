İşte Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’u çalıştırdığı sırada Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik adamlar

2020-2021 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Abdullah Avcı, 1 sezon sonra Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçmişti. Sezon başında Sivasspor ile oynanan ve 4-0'la ikinci kez Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götüren Abdullah Avcı, İstanbul büyüklerindeki hoca değişimlerini uzaktan izlemeye başladı.