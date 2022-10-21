Takvim.com.tr duyuruyor! Fenerbahçe Jorge Jesus ile yeni sözleşme için görüşmelere başlıyor

Jorge Jesus'un Türkiye'de beklediğinden çok daha iyi bir ortam bulduğu ve Fenerbahçe'de en azından 1 sezon daha devam etme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Portekizli hocanın, eşi bu konuda ikna olmadan imzayı kesinlikle atmayacağı da vurgulanıyor.