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    • Spor
    • 21.10.2022 15:56
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    • 21.10.2022 16:09
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    Takvim.com.tr duyuruyor! Fenerbahçe Jorge Jesus ile yeni sözleşme için görüşmelere başlıyor

    Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe hem Süper Lig hem de Avrupa’da yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’in başarısındaki en büyük pay hiç kuşkusuz teknik direktör Jorge Jesus’a ait. Fenerbahçe’de taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak gelişmeyi takvim.com.tr duyuruyor. Yönetim, Jorge Jesus’le yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fenerbahçe resmi adımı atıyor

    Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi. Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'la nikah tazeleneceğine dair haberler yaklaşık 1 aydır kamuoyunu meşgul ediyordu. Ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı.

    Fenerbahçe'de taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak gelişmeyi takvim.com.tr duyuruyor. Yönetim, Jorge Jesus'le yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor.

    Alınan bilgilere göre dünyacü ünlü teknik adamın eşi Ivone Jesus en geç yarın İstanbul'da olacak. Ivone Jesus'un Başakşehir maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor. Ancak bu, sıradan bir ziyaret olmayacak.

        Fenerbahçe yönetiminin 15 gün önce Jorge Jesus'a yeni sözleşme konusunu açtığı ancak Portekizli hocanın yapılacak görüşmelerde eşinin de bulunmasını istediği öğrenildi.

        Ivone Jesus'un uzak mesafelerden dolayı en baştan beri eşinin Türkiye'ye gitmesine soğuk baktığı hatta Jorge Jesus'un da bu yüzden Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

        Jorge Jesus'un Türkiye'de beklediğinden çok daha iyi bir ortam bulduğu ve Fenerbahçe'de en azından 1 sezon daha devam etme fikrine çok sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Portekizli hocanın, eşi bu konuda ikna olmadan imzayı kesinlikle atmayacağı da vurgulanıyor.

            Bu nedenle önümüzdeki hafta içinde Fenerbahçe yönetimi ile Jorge Jesus arasında yapılacağı öğrenilen yeni sözleşme görüşmesinde Ivone Jesus'un da hazır bulunması planlanıyor. Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus'tan çok eşini ikna için uğraş vereceği de gelen bilgiler arasında.

            Önceki gün Portekiz'in önde gelen yayın organlarından A Bola, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 3 yıl daha uzatılacağını öne sürmüştü. Ancak takvim.com.tr'ye ulaşan bilgilere göre, tecrübeli hocayla ilk planda 1 yıllık yeni sözleşme yapılması düşünülüyor.

            Sarı-Lacivertliler ile Jesus ailesi arasında yapılması beklenen kritik zirveden çıkacak sonuç çok büyük bir merakla bekleniyor.

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            Haberler Spor Takvim.com.tr duyuruyor! Fenerbahçe Jorge Jesus ile yeni sözleşme için görüşmelere başlıyor
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