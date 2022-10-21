Takvim.com.tr duyuruyor! Fenerbahçe Jorge Jesus ile yeni sözleşme için görüşmelere başlıyor

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Portekizli hoca kısa sürede yaptıklarıyla camianın sevgilisi haline geldi. Sarı-Lacivertliler'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'la nikah tazeleneceğine dair haberler yaklaşık 1 aydır kamuoyunu meşgul ediyordu. Ancak şu ana kadar herhangi bir adım atılmadı.
Fenerbahçe'de taraftarları fazlasıyla heyecanlandıracak gelişmeyi takvim.com.tr duyuruyor. Yönetim, Jorge Jesus'le yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlıyor.
Alınan bilgilere göre dünyacü ünlü teknik adamın eşi Ivone Jesus en geç yarın İstanbul'da olacak. Ivone Jesus'un Başakşehir maçını da tribünden takip etmesi bekleniyor. Ancak bu, sıradan bir ziyaret olmayacak.