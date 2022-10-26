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    Her kulvarda zirvede! Fenerbahçe erkek futbol ve basketbol takımları rakip tanımıyor

    Fenerbahçe futbolda ve basketbolda hem ligde de Avrupa arenasında zirvede yer alıyor. Taraftarın bu kez yüzü gülüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Her kulvarda zirvede

    Fenerbahçe'nin erkek futbol ve basketbol takımları sezona damga vuruyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, Süper Lig'de bir maç eksiğine rağmen 11. haftayı lider tamamladı. Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki rakipleri Başakşehir'den 3, Galatasaray ve Trabzonspor'dan 5, Beşiktaş'tan ise 7 puan daha az kayıp yaşadı.



    Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun da zirvesinde yer alıyor. Sarı-Lacivertliler yarın Kadıköy'de Rennes'i mağlup etmesi durumunda grubunda liderliği garantileyecek ve son 16 turuna direkt olarak katılacak.



    POTANIN DA KRALI
    Fenerbahçe Beko ise hem ligde hem de Euroleague'de 4'te 4 yaparak bu sezonki 8 maçında da galibiyete ulaştı. Itoudis'in öğrencileri de mücadele ettiği iki kulvarda da zirvede yer alıyor. Itoudis'in sisteminin oturmaya başlaması gelecek adına da olumlu bir sinyal oldu.

    Fener basketbolda yeni antrenörü Itoudis yönetiminde fırtına gibi esiyor.

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    Haberler Spor Her kulvarda zirvede! Fenerbahçe erkek futbol ve basketbol takımları rakip tanımıyor
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