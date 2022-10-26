Her kulvarda zirvede! Fenerbahçe erkek futbol ve basketbol takımları rakip tanımıyor





POTANIN DA KRALI

Fenerbahçe Beko ise hem ligde hem de Euroleague'de 4'te 4 yaparak bu sezonki 8 maçında da galibiyete ulaştı. Itoudis'in öğrencileri de mücadele ettiği iki kulvarda da zirvede yer alıyor. Itoudis'in sisteminin oturmaya başlaması gelecek adına da olumlu bir sinyal oldu.



Fener basketbolda yeni antrenörü Itoudis yönetiminde fırtına gibi esiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN