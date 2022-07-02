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    • Spor
    • 02.07.2022 21:47
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    • 02.07.2022 21:58
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    Özel haber...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan William Carvalho Yunanistan'da soyuldu

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ve Galatasaray'da da Okan Buruk'un hocalık koltuğuna oturmasının ardından her iki takımda da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda ezeli rakiplerin bir süredir transfer etmek için birbiriyle yarıştığı William Carvalho Yunanistan'da tatil yaptığı esnada kabusu yaşadı. Carvalho'nun binlerce dolarlık eşyaları çalındı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    William Carvalho Yunanistan’da soyuldu

    Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Real Betis'in Portekizli orta saha oyuncusu tatilini sürdürdüğü Yunanistan'da büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.

    Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelişi sonrası Portekizli teknik adamın orta saha için transfer listesinin en tepesine adını yazdığı Real Betisli William Carvalho için bir süre önce Galatasaray da devreye girmiş ve iki ezeli rakip arasında çetin bir transfer yarışı yaşanmaya başlamıştı.

    Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Carvalho'yu kulübü Real Betis 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için bonservis kazanarak elinden çıkarmak istese de Portekizli orta saha oyuncusunun istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş sebebiyle iki ezeli rakip de 30 yaşındaki futbolcu ile bu konuda orta yolu bulamamıştı.

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için görüşmelerini sürdürdüğü William Carvalho yeni sezon öncesi tatilini Yunanistan'ın Mykonos adasında sürdürürken, Portekizli futbolcunun burada yaşadığı olayla tatili kabusa döndü.

        Portekizli yıldızın Mykonos'ta bir arkadaşı ile kiraladığı ev, Carvalho ve arkadaşının dışarı çıktığı bir gece sonrası soyuldu. Soyguncular Carvalho'nun evde bulunan 250 bin Euro değerindeki saatini ve 30 bin Euro'sunu çaldı.

        Ayrıca Carvalho'nun arkadaşının da 150 bin Euro değerindeki bir saati ve 15 bin Euro'su da çalındı. Yunanistan'daki bu olay sonrası yerel makamların soygunla ilgili çalışma başlattığı kaydedildi.
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            Haberler Spor Özel haber...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan William Carvalho Yunanistan'da soyuldu
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