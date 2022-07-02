Özel haber...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan William Carvalho Yunanistan'da soyuldu

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Carvalho'yu kulübü Real Betis 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için bonservis kazanarak elinden çıkarmak istese de Portekizli orta saha oyuncusunun istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş sebebiyle iki ezeli rakip de 30 yaşındaki futbolcu ile bu konuda orta yolu bulamamıştı.