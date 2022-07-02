Özel haber...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olan William Carvalho Yunanistan'da soyuldu

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Real Betis'in Portekizli orta saha oyuncusu tatilini sürdürdüğü Yunanistan'da büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un gelişi sonrası Portekizli teknik adamın orta saha için transfer listesinin en tepesine adını yazdığı Real Betisli William Carvalho için bir süre önce Galatasaray da devreye girmiş ve iki ezeli rakip arasında çetin bir transfer yarışı yaşanmaya başlamıştı.
Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Carvalho'yu kulübü Real Betis 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için bonservis kazanarak elinden çıkarmak istese de Portekizli orta saha oyuncusunun istediği yıllık 3.5 milyon Euro maaş sebebiyle iki ezeli rakip de 30 yaşındaki futbolcu ile bu konuda orta yolu bulamamıştı.