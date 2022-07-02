Özel Haber I Fenerbahçe'de İsmail Yüksek çılgınlığı! Genç oyuncu için o ihtimal ortadan kalktı

Partizan karşısında rakip sahada %95 pas isabet oranıyla oynayan, 5 ikili mücadele kazanan, girdiği 3 hava topu mücadelesinin 2'sini alan ve 2 de pas arası yapan İsmail'in performansına sosyal medyada taraftarlara övgüler yağdırıldı.

Genç orta saha oyuncusuyla ilgili atılan binlerce mesaj sonrası İsmail Yüksek, Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

İsmail ile ilgili atılan tweetlerde, genç oyuncunun orta saha için önemli bir alternatif olduğu kaydedildi ve "William Carvalho'yu almaya gerek yok. İsmail'e güvenilirse orta sahadaki yükü sırtlar", "İsmail Yüksek'in gönderilmesi söz konusu olmamalı. O bölgeye de transfer yok" şeklinde binlerce mesaj atıldı.

Yeni sezon öncesi ismi kiralık olarak gönderilebilecek oyuncular arasında yer alan İsmail Yüksek, Partizan maçındaki performansı ile ise takımda kalma yolunda önemli bir adım atmış oldu.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 Bursa doğumlu olan İsmail Yüksek, futbola 2012 yılında Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor'da çeşitli kademelerde forma giydikten sonra ise 2016 yılında Yıldırım Belediyespor'a transfer oldu.



2 yıl Yıldırım Belediyespor'da top koşturduktan sonra Gölcükspor'a giden İsmail, burada geçirdiği iki yılın ardından ise Fenerbahçe'ye imza attı.

1,83 boyunda olan ve orta sahada görev yapan İsmail, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Bursaspor ile 30 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.