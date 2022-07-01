Ezeli rakiplerin savaşında Fenerbahçe bir adım önde: William Carvalho Kadıköy'e yakın

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Real Betis'in Portekizli defansif orta saha oyuncusu William Carvalho'da yeni gelişmeler yaşandı.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek bir bonservis ücreti ile İspanyol kulübünün kapısını çaldığı, ayrıca Jorge Jesus faktörü nedeniyle Carvalho'nun çubuklu formaya daha sıcak olduğu bilgisi geldi.
Bu arada Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin Portekizli oyuncunun takımda kalmasından yana görüş belirtmiş olmasına rağmen Betis yönetimi Carvalho'nun sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmasından dolayı satıştan yana tavır koyduğu bildirildi.