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    Ezeli rakiplerin savaşında Fenerbahçe bir adım önde: William Carvalho Kadıköy'e yakın

    Carvalho transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm şartlarını zorluyor. Fenerbahçe’nin Betis’e teklifi daha cazip. Jesus faktörü de göz önünde tutulursa Kanarya’nın şansı daha fazla...

    Carvalho Kadıköy’e yakın
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    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Real Betis'in Portekizli defansif orta saha oyuncusu William Carvalho'da yeni gelişmeler yaşandı.

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın teklifinden daha yüksek bir bonservis ücreti ile İspanyol kulübünün kapısını çaldığı, ayrıca Jorge Jesus faktörü nedeniyle Carvalho'nun çubuklu formaya daha sıcak olduğu bilgisi geldi.

    Bu arada Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin Portekizli oyuncunun takımda kalmasından yana görüş belirtmiş olmasına rağmen Betis yönetimi Carvalho'nun sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmasından dolayı satıştan yana tavır koyduğu bildirildi.

        Carvalho Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro ücret isterken Sarı-Lacivertli yönetim bu rakamı bonuslarla birlikte ödemek istiyor. 30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Carvalho Real Betis dışında Sporting ve Brugge takımlarında forma giymişti.

        73 kez Portekiz formasını giyen Carvalho bu maçlarda 5 kez fileleri sarsmayı başardı.

        30 yaşında ve 1.87 boyunda olan William Carvalho, 73 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. Carvalho bu maçlarda 5 kez fileleri sarsmayı başardı.
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