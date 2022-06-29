Fenerbahçe, William Carvalho için kulübü Real Betis ile anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de transfer harekatları durmak bilmiyor. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda nokta atışlarla kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Portekizli teknik adamın transfer edilmesini en çok istediği isimde önemli mesafe kat etti. Gelen son bilgilere göre Fenerbahçe, Portekizli defansif orta saha William Carvalho için kulübü Real Betis ile anlaşma sağladı. Carvalho'nun bonservisi için 10 milyon Euro civarında bir rakama el sıkışıldığı iddia ediliyor. Ancak oyuncu ile henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Portekizli oyuncunun Real Betis'te aldığı miktar olan 3.5 milyon Euro'yu talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise bu rakamda indirime gitmesini istediği belirtiliyor.