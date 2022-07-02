Erden Timur'dan Galatasaray'ın transferleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

G.Saray Başkanvekili Erden Timur dün yaptığı basın toplantısında transferler ile ilgili önemli açıklamalara imza attı. Timur, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan William Carvalho için Real Betis ile görüştüklerini doğrulayarak, "Carvalho'yu istiyoruz" dedi. Timur, "Talisca, net 8 milyon Euro kazanıyor ve orda mutlu. Bu maaş aralığına çıkmak gibi bir fikrimiz yok. Mert Müldür çok değerli bir oyuncu ancak istenilen rakam çok yüksek... Denayer Galatasaray'ın çocuğu ama maaş beklentisi fazla" ifadelerini kullandı. Erden Timur, "Sanson 3. tercih demeyelim başka alternatif isimler de var aynı anda görüştüğümüz bu bölge için. Botheim, sözleşmeyi feshediyor, 2 ayrı hukuk firmasından görüş alınıyor. İmza parası ve maaşı ödenmemiş. Burada hukuki görüş önemli. 20 milyonluk bir risk var" dedi. Okan Buruk'un 6-8-10, forvet ve sağ ya da sol açıkta oynayan oyuncu istediğinin altını çizen Timur, "Efecan Karaca listemizde olan bir oyuncu ancak istenen ücret yüksek" ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro istediğini belirten Erden Timur, "Listemizde Onur Bulut dışında yerli ve yabancı sağ bekler mevcut... Kuveytli hava yolu firması ile sponsorluk için 2 gündür görüşmeler yapılıyor. Forma veya stadyum ismi şeklinde ayrı ayrı sponsorluk olabilir" dedi. Yardımcı hoca konusunda ise, "Yabancı yardımcı antrenör gelebilir. Bu konuda görüşmeler var. Pozisyon coaching sistemi düşünülüyor" diyerek sözlerini tamamladı.