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    Erden Timur'dan Galatasaray'ın transferleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

    Galatasaray Başkanvekili Timur, F.Bahçe'nin de transfer listesinde yer alan Real Betis'li William Carvalho'yu çok istediklerini belirtti. Timur; Talisca, Mert Müldür, Denayer, Sanson, Botheim, Efecan Karaca, Kaan Ayhan ve Onur Bulut için de girişimlerin sürdüğünü açıkladı.

    Carvalho’yu istiyoruz
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    G.Saray Başkanvekili Erden Timur dün yaptığı basın toplantısında transferler ile ilgili önemli açıklamalara imza attı. Timur, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan William Carvalho için Real Betis ile görüştüklerini doğrulayarak, "Carvalho'yu istiyoruz" dedi. Timur, "Talisca, net 8 milyon Euro kazanıyor ve orda mutlu. Bu maaş aralığına çıkmak gibi bir fikrimiz yok. Mert Müldür çok değerli bir oyuncu ancak istenilen rakam çok yüksek... Denayer Galatasaray'ın çocuğu ama maaş beklentisi fazla" ifadelerini kullandı. Erden Timur, "Sanson 3. tercih demeyelim başka alternatif isimler de var aynı anda görüştüğümüz bu bölge için. Botheim, sözleşmeyi feshediyor, 2 ayrı hukuk firmasından görüş alınıyor. İmza parası ve maaşı ödenmemiş. Burada hukuki görüş önemli. 20 milyonluk bir risk var" dedi. Okan Buruk'un 6-8-10, forvet ve sağ ya da sol açıkta oynayan oyuncu istediğinin altını çizen Timur, "Efecan Karaca listemizde olan bir oyuncu ancak istenen ücret yüksek" ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro istediğini belirten Erden Timur, "Listemizde Onur Bulut dışında yerli ve yabancı sağ bekler mevcut... Kuveytli hava yolu firması ile sponsorluk için 2 gündür görüşmeler yapılıyor. Forma veya stadyum ismi şeklinde ayrı ayrı sponsorluk olabilir" dedi. Yardımcı hoca konusunda ise, "Yabancı yardımcı antrenör gelebilir. Bu konuda görüşmeler var. Pozisyon coaching sistemi düşünülüyor" diyerek sözlerini tamamladı.



    MARCAO GİTMEK İSTİYOR
    Marcao ile ilgili de konuşan Timur, "Marcao, iyi bir takım olursa gitmek istiyor, kalırsa da Galatasaray'da kupalar kazanmak istiyor. Zenit ve Sevilla'dan gelen teklifler düşük" dedi.

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    Haberler Spor Erden Timur'dan Galatasaray'ın transferleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu
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