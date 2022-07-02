Özel Haber I Erik Botheim için Aslan’ın eski kalecisinden şok sözler! Rotası İtalya mı?

Krasnodar'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Botheim ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro senelik maaş, 2 milyon Euro da imza parası isteyen Botheim'e yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası önermişti.

Krasnodar kulübünün Botheim'in sözleşmesini haksız gerekçeyle feshettiği ve Norveçli forveti transfer edecek takımın 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddiası sonrası ise Galatasaray yönetimi ünlü hukukçularla bu konu üzerine masaya oturmuştu.