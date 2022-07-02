Özel Haber I Erik Botheim için Aslan’ın eski kalecisinden şok sözler! Rotası İtalya mı?

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Galatasaray, forvet hattı için Rus ekibi Krasnodar ile Rusya-Ukrayna savaşını gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Norveçli Erik Botheim'i listesine almıştı.
Krasnodar'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Botheim ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 2.5 milyon Euro senelik maaş, 2 milyon Euro da imza parası isteyen Botheim'e yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası önermişti.
Krasnodar kulübünün Botheim'in sözleşmesini haksız gerekçeyle feshettiği ve Norveçli forveti transfer edecek takımın 20 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacağı yönündeki iddiası sonrası ise Galatasaray yönetimi ünlü hukukçularla bu konu üzerine masaya oturmuştu.
Botheim'in transferi için risk almak istemeyen Galatasaray, konunun hukuki boyutunu detaylıca araştırırken 23 yaşındaki golcü ile ilgili İtalya'dan da Sarı-Kırmızılılar'ı sarsan bir haber geldi.
İtalyan ekibi Salernitana'da sportif direktörlük görevi yana Galatasaray'ın eski kalecilerinden De Santics, Erik Botheim'in transferi listelerinde olduğunu belirtirken, yıldız futbolcu ile ilgili, "Erik Botheim ile görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmeleri kısa süre içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Ama önce Rusya Federasyonu ile ilgili sorunları çözmeliyiz" ifadelerini kullandı.