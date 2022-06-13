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    • Spor
    • 13.06.2022 17:37
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    • 13.06.2022 19:04
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    Son dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini resmen açıkladı

    Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmesinin ardından ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler daha önceden takvim.com.tr'nin de duyurduğu Lincoln Henrique'nin transferi için kulübü Santa Clara ile anlaştı. Anlaşmanın ardından Henrique görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

    Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini açıkladı

    Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi.

    Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.



    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

    Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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        Haberler Spor Son dakika: Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini resmen açıkladı
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