Son dakika: Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Karar periyoduna daha iyi giriş yapan sarı-lacivertli ekip, Metecan Birsen'in sayılarıyla etkili oldu ve farkı bitime 7:33 kala 12'ye çıkararak Ergin Ataman'a molayı aldırdı: 65-77. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 92-80 kazanarak 2021-2022 sezonu Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte ise Singleton ve Pleiss 17 sayıyla mücadele etti.