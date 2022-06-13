Son dakika: Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Son dakika haberi...Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Anadolu Efes; Shane Larkin, Vasilije Micic, Elijah Bryant, Chris Singleton ve Tibor Pleiss ilk 5'iyle başladı.
Fenerbahçe Beko'nun ilk 5'i ise Pierria Henry, Nando De Colo, Tarık Biberovic, Jan Vesely ve Devin Booker'dan oluştu. Karşılaşmaya iki takım da pota altından bulduğu sayılarla başladı. İlk 5 dakikada iki takım da üç sayılık isabet bulamayınca periyodun bitimine 4:36 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe Beko, 11-7 önde girdi.