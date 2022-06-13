Marcelo Real Madrid'den ayrıldı! Duygusal anlar...

Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo Vieria, 16 sezondur formasını giydiği Real Madrid'e veda etti.
Marcelo için Real Madrid tesislerinde düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Florentino Perez, yöneticiler, teknik direktör Carlo Ancelotti, bazı futbolcular ve Brezilyalı futbolcunun ailesi katıldı.
EV VURGUSU
Konuşmasında göz yaşlarına hakim olamayan Marcelo, "Olağanüstü bir macera oldu. Başım dik olarak buradan çıkıyorum. Real Madridliyim ve her zaman burası benim evim." dedi.
ARZUSU DEVAM EDİYOR
"Gelecekte Real Madrid'e karşı oynamak zorunda olursam benim için sorun yok. Ben çok profesyonel bir oyuncuyum." diye konuşan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, futbol oynama ve kendini gösterme arzusunun devam ettiğini vurguladı.
Marcelo, hangi kulüplerden teklif aldığıyla veya gelecek sezon hangi takıma gideceğiyle ilgili soruları cevapsız bırakarak, kararını sosyal medya hesabından duyuracağını söyledi.