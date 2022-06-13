Marcelo Real Madrid'den ayrıldı! Duygusal anlar...

ARZUSU DEVAM EDİYOR

"Gelecekte Real Madrid'e karşı oynamak zorunda olursam benim için sorun yok. Ben çok profesyonel bir oyuncuyum." diye konuşan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, futbol oynama ve kendini gösterme arzusunun devam ettiğini vurguladı.

Marcelo, hangi kulüplerden teklif aldığıyla veya gelecek sezon hangi takıma gideceğiyle ilgili soruları cevapsız bırakarak, kararını sosyal medya hesabından duyuracağını söyledi.