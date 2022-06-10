Fenerbahçe iki Brezilyalı yıldız Bruno Henrique ve Lincoln Henrique'yi bitirmek için geri sayıma geçti

Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Sarı-Lacivertliler, iki Brezilyalı yıldızın transferi için kulüplerine resmi teklif yaptı...
Kanarya, Flamengo forması giyen Bruno Henrique için Brezilya ekibinden gelecek cevabı bekliyor. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi gelecek sezon sona ereceği için Flamengo yıldız oyuncunun satışına sıcak bakıyor.
Sambacı yıldız, 2016 yılında Wolfsburg'a transfer olmuş ve ardından ülkesine döndü. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'nin de takıma katılması için yönetime talimat verdi.