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    Fenerbahçe iki Brezilyalı yıldız Bruno Henrique ve Lincoln Henrique'yi bitirmek için geri sayıma geçti

    Sarı-Lacivertliler, Bruno Henrique ve Lincoln Henrique’yi kadrosuna katmakta kararlı... Fenerbahçe, iki yıldızın transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızları transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

    Fener’e çifte Henrique

    Fenerbahçe transferde sıcak saatler yaşıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Sarı-Lacivertliler, iki Brezilyalı yıldızın transferi için kulüplerine resmi teklif yaptı...

    Kanarya, Flamengo forması giyen Bruno Henrique için Brezilya ekibinden gelecek cevabı bekliyor. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi gelecek sezon sona ereceği için Flamengo yıldız oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

    Sambacı yıldız, 2016 yılında Wolfsburg'a transfer olmuş ve ardından ülkesine döndü. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'nin de takıma katılması için yönetime talimat verdi.

        Sarı- Lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Rizespor'da kiralık olarak oynayan şimdi ise Santa Clara'da forma giyen 10 numara Lincoln Henrique'nin transferi için düğmeye bastı.

        MENAJERİ İSTANBUL'DA
        Fenerbahçe'nin,         resmi girişimlere başladığı Lincoln için ortalama 5 milyon Euro bonservis ödemeyi göze aldığı belirtiliyor. Lincoln Henrique'nin menajerinin Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a geldiği öğrenilirken, taraflar arasındaki pazarlıkların olumlu ilerlediği belirtiliyor.

        Kariyerinde 281 maçta forma giyen Bruno Henrique 88 gol attı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe iki Brezilyalı yıldız Bruno Henrique ve Lincoln Henrique'yi bitirmek için geri sayıma geçti
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