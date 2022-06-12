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    Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Lincoln Henrique’den sonra Bruno Henrique’nin de transferini bitirmek için gaza bastı

    Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Lincoln Henrique’den sonra Bruno Henrique’nin de transferini bitirmek için gaza bastı. Portekizli William Carvalho için de temaslar aralıkız devam ediyor...

    Bombalar patlıyor!

    Transferde sıcak saatler yaşayan Fenerbahçe, taraftarını mutlu edecek hamleler yapmaya başladı. Sarı- Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini sonuçlandırdı. Fenerbahçe yıldız oyuncu için kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



    ESKİ ÖĞRENCİSİ
    Oyuncu ise yıllık 700 bin Euro kazanacak. Kanarya, Lincoln Henrique transferi sonrası vitesi daha da yükseltecek. Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Breziyla ekibi Flamengo forması giyen sol kanat oyuncusu Bruno Henrique... Fener bu transferi de önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus eski öğrencisini takımda görmeyi çok istiyor.



    CARVALHO LİSTE BAŞI
    Sarı-Lacivertliler 6 numarayı ise kariyerli bir isimle takviye etmeyi düşünüyor. Hedefteki isim ise Real Betis forması giyen William Carvalho... Portekiz Milli Takımı forması giyen tecrübeli oyuncu için de önümüzdeki hafta yeni bir teklifin yapılması bekleniyor. Kanarya, Lincoln transferinden sonra iki yıldızı da renklerine bağlamak istiyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Lincoln Henrique’den sonra Bruno Henrique’nin de transferini bitirmek için gaza bastı
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