Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Lincoln Henrique’den sonra Bruno Henrique’nin de transferini bitirmek için gaza bastı





ESKİ ÖĞRENCİSİ

Oyuncu ise yıllık 700 bin Euro kazanacak. Kanarya, Lincoln Henrique transferi sonrası vitesi daha da yükseltecek. Fenerbahçe'nin hedefindeki bir diğer isim ise Breziyla ekibi Flamengo forması giyen sol kanat oyuncusu Bruno Henrique... Fener bu transferi de önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus eski öğrencisini takımda görmeyi çok istiyor.