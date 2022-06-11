Fenerbahçe Lincoln Henrique bombasını patlatıyor! Transfer bugün resmen bitebilir

Fenerbahçe'de yönetim, bir süre önce göreve getirilen yeni teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer görüşmelerine başlanan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya artık çok yaklaştı.
Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Lincoln'ün formasını giydiği Santa Clara kulübünün Türk başkanı İsmail Uzun, Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için bugün yönetim kurulu olarak toplanacaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin 10 numara mevkisinde oynayan Lincoln için kendilerine sunduğu teklifi, "Mükemmel" olarak yorumlayan Uzun, bugün yapılacak toplantı sonrası Brezilyalı futbolcunun satışı ile ilgili nihai bir karar çıkabileceğinin de sinyallerini verdi.
JESUS'TAN TAKAS TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro bonservis önerdiği tahmin edilen Lincoln için ayrıca Jorge Jesus tarafından Sarı-Lacivertli kulüpte düşünülmeyen bazı futbolcuların Santa Clara'ya gönderilebileceğinin masaya yatırıldığı da aktarıldı.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'yi kadrosuna katması halinde oyuncunun sonraki satışından Santa Clara'ya pay verileceği de Brezilyalı oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e transferi ile ilgili haberde yer aldı.
SON TOPLANTI BUGÜN
Lincoln Henrique ile her konuda anlaşan, oyuncunun kulübü Santa Clara ile de pazarlıklarda sona gelen Fenerbahçe'nin Portekiz ekibinin bugün yapacağı son toplantı sonrası bu transfere son noktayı koyması bekleniyor.