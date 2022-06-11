Fenerbahçe Lincoln Henrique bombasını patlatıyor! Transfer bugün resmen bitebilir

Fenerbahçe'nin 10 numara mevkisinde oynayan Lincoln için kendilerine sunduğu teklifi, "Mükemmel" olarak yorumlayan Uzun, bugün yapılacak toplantı sonrası Brezilyalı futbolcunun satışı ile ilgili nihai bir karar çıkabileceğinin de sinyallerini verdi.

JESUS'TAN TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro bonservis önerdiği tahmin edilen Lincoln için ayrıca Jorge Jesus tarafından Sarı-Lacivertli kulüpte düşünülmeyen bazı futbolcuların Santa Clara'ya gönderilebileceğinin masaya yatırıldığı da aktarıldı.