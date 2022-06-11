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    • 11.06.2022 12:40
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    Fenerbahçe Lincoln Henrique bombasını patlatıyor! Transfer bugün resmen bitebilir

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique’nin transferi için bir süredir girişimlerde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak için artık mutlu sona çok yaklaştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Transferde Lincoln Henrique bombası!

    Fenerbahçe'de yönetim, bir süre önce göreve getirilen yeni teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer görüşmelerine başlanan Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmaya artık çok yaklaştı.

    Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Lincoln'ün formasını giydiği Santa Clara kulübünün Türk başkanı İsmail Uzun, Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için bugün yönetim kurulu olarak toplanacaklarını açıkladı.

    Fenerbahçe'nin 10 numara mevkisinde oynayan Lincoln için kendilerine sunduğu teklifi, "Mükemmel" olarak yorumlayan Uzun, bugün yapılacak toplantı sonrası Brezilyalı futbolcunun satışı ile ilgili nihai bir karar çıkabileceğinin de sinyallerini verdi.

    JESUS'TAN TAKAS TEKLİFİ
    Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro bonservis önerdiği tahmin edilen Lincoln için ayrıca Jorge Jesus tarafından Sarı-Lacivertli kulüpte düşünülmeyen bazı futbolcuların Santa Clara'ya gönderilebileceğinin masaya yatırıldığı da aktarıldı.

    Ayrıca Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'yi kadrosuna katması halinde oyuncunun sonraki satışından Santa Clara'ya pay verileceği de Brezilyalı oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e transferi ile ilgili haberde yer aldı.

    SON TOPLANTI BUGÜN
    Lincoln Henrique ile her konuda anlaşan, oyuncunun kulübü Santa Clara ile de pazarlıklarda sona gelen Fenerbahçe'nin Portekiz ekibinin bugün yapacağı son toplantı sonrası bu transfere son noktayı koyması bekleniyor.

        Ülkemizde daha önce 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln, geçen sezon Santa Clara'da sergilediği etkili performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.


        Porto'nun da transferi için devrede olduğu 23 yaşındaki Lincoln, tercihini ise Fenerbahçe'den yana kullanarak görüşmelerde önceliğini Sarı-Lacivertli kulübe verdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Bruno Henrique daha önce Gremio, Çaykur Rizespor ve America MG formaları giymişti.

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