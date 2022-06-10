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    • 10.06.2022 18:31
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sona doğru! Portekizli gazetecisi Takvim.com.tr'ye konuştu: Teklif aldılar

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekizli gazeteci Nuno Martins Neves, Lincoln Henrique ile ilgili Takvim.com.tr’ye konuştu. Santa Clara Başkanı İsmail Uzun’la görüştüğünü söyleyen gazeteci, Fenerbahçe’den teklif aldıklarını ve pazarlıkların sürdüğünü söyledi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Lincoln Henrique için sona doğru!

    Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler, Santa Clara formasını giyen Brezilyalı yıldızı bitirme noktasına geldi. Ancak Lincoln, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim değil. 23 yaşındaki futbolcuyu, onu en iyi tanıyan isimlerden birisine sorduk.



    Santa Clara'yı yıllardır çok yakından takip eden Portekizli gazeteci Nuno Martins Neves takvim.com.tr'ye konuştu ve Lincoln'ü anlattı.

    İşte Neves'in Brezilyalı yıldızla ilgili sözleri:

    -Lincoln'e biz burada 'sihirbaz' diyoruz. Tüm Brezilyalı futbolcular gibi topla çok iyi. Serbest vuruşlar ve kornerlerde çok etkili. Duran toplar onun uzmanlık alanlarından biri. Bu şekilde birçok gol attı ve çok sayıda asist yaptı.



        - Santa Clara'daki ilk sezonunda çok etkili olamadı. Çünkü henüz Avrupa futboluna yeni alışıyordu ve oyunun savunma yönünde başarılı değildi. Ancak bu sezon daha fazla takım oyuncusu oldu. Takım topu kaybettiğinde baskı yapan ve yardıma geri dönen ilk oyuncu rolünü üstlendi.

        -Oyunun hücum tarafında gerçekten çok başarılı. Harika bir oyun görüşü var ve sol ayağıyla 30-40 metreye toplar atabiliyor. Açık alanı bulduğunda çok daha etkili olabiliyor. Ama aynı zamanda dar alanda da topu tutma ve en iyi seçeneği bekleme yeteneğine sahip.



        - Bu yıl gol atma yeteneğini geliştirdi, çok şut çekmeye başladı. Lincoln daha 23 yaşında ve bu yüzden gelişmeye devam etmek için büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum.

        -Lincoln saha dışında, yaşına göre gerçekten olgun bir oyuncu. Sorumluluk sahibi ve ailesine çok bağlı. Babasını çok erken kaybetti, bu yüzden ailesine ekonomik anlamda yardım etmek zorunda kaldı. Yaşadıkları zorluklar, onu iyi bir insan yaptı.



        -Sonuç olarak Lincoln çok yetenekli ve taraftarları ayağa kaldıracak özellikleri olan bir futbolcu. Fenerbahçe'ye transfer olursa önemli işler yapacağını düşünüyorum.

        Nuno Martins Neves transferde gelinen son noktayı da takvim.com.tr ile paylaştı. Dün Santa Clara'nın Türk başkanı İsmail Uzun'la görüştüğünü belirten Neves, "İsmail Uzun bana Fenerbahçe'den teklif aldıklarını ve pazarlıkların sürdüğünü söyledi" ifadesini kullandı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sona doğru! Portekizli gazetecisi Takvim.com.tr'ye konuştu: Teklif aldılar
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