Özel Haber I Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sona doğru! Portekizli gazetecisi Takvim.com.tr'ye konuştu: Teklif aldılar

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sesleri yükseliyor. Sarı-Lacivertliler, Santa Clara formasını giyen Brezilyalı yıldızı bitirme noktasına geldi. Ancak Lincoln, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim değil. 23 yaşındaki futbolcuyu, onu en iyi tanıyan isimlerden birisine sorduk.
Santa Clara'yı yıllardır çok yakından takip eden Portekizli gazeteci Nuno Martins Neves takvim.com.tr'ye konuştu ve Lincoln'ü anlattı.
İşte Neves'in Brezilyalı yıldızla ilgili sözleri:
-Lincoln'e biz burada 'sihirbaz' diyoruz. Tüm Brezilyalı futbolcular gibi topla çok iyi. Serbest vuruşlar ve kornerlerde çok etkili. Duran toplar onun uzmanlık alanlarından biri. Bu şekilde birçok gol attı ve çok sayıda asist yaptı.