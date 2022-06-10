Özel Haber I Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sona doğru! Portekizli gazetecisi Takvim.com.tr'ye konuştu: Teklif aldılar





- Santa Clara'daki ilk sezonunda çok etkili olamadı. Çünkü henüz Avrupa futboluna yeni alışıyordu ve oyunun savunma yönünde başarılı değildi. Ancak bu sezon daha fazla takım oyuncusu oldu. Takım topu kaybettiğinde baskı yapan ve yardıma geri dönen ilk oyuncu rolünü üstlendi.



-Oyunun hücum tarafında gerçekten çok başarılı. Harika bir oyun görüşü var ve sol ayağıyla 30-40 metreye toplar atabiliyor. Açık alanı bulduğunda çok daha etkili olabiliyor. Ama aynı zamanda dar alanda da topu tutma ve en iyi seçeneği bekleme yeteneğine sahip.