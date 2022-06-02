Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Kadıköy’e ayak bastı

Fenerbahçe'de dün tam anlamıyla Jorge Jesus rüzgarı esti... Önceki gece özel bir uçakla İstanbul'a gelen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam dün Kadıköy'e ayak bastı.

ÇOK POZİTİF VE CANA YAKIN

Önce Ülker Stadı'nı ardından da Fenerbahçe müzesini gezen Jesus, Başkan Ali Koç'la da bir araya geldi. Pozitif tavırları ve cana yakın kişiliği ile herkesi kendisine hayran bırakan 67 yaşındaki hoca için KAP'a açıklama yapıldı. Açıklamada, Jorge Jesus'la resmi görüşmelerin yapıldığı duyuruldu. Her konuda anlaşma sağlanan başarılı teknik adam için bugün imza töreni düzenlenmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre Başkan Koç'un görev süresi de dikkate alınarak 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya varıldı. 6 yardımcısıyla birlikte önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de görev yapacak olan Jorge Jesus'un kulübe 1 yıllık maliyetinin 8 milyon Euro'ya yakın olması bekleniyor.

HASRETİ BİTİREBİLECEK Mİ?

Kariyeri büyük başarılarla dolu olan Jesus'un 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve 1 Libertadores Kupası zaferleri bulunuyor. Fenerbahçe'nin teklifine 'evet diyerek taraftarları çok heyecanlandıran Portekizli teknik adamın 2014 yılından bu yana yaşanan şampiyonluk hasretine son verip vermeyeceği büyük bir merakla bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEY VAR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus göreve çok hızlı başladı. İstanbul'a gelmeden önce Sarı- Lacivertli takımın tüm maçlarını izleyen ve özellikle taraftara hayran kalan Portekizli hocanın dün de tesislerden çok etkilendiği öğrenildi. Jesus'un Başkan Ali Koç'a, "Burada şampiyonluk için her şey var. El ele vererek bu büyük kulübü hak ettiği noktaya getireceğiz" ifadesini kullandığı öğrenildi. Ülker Stadı ve Samandıra Tesisleri'ni çok beğenen Jesus'a Topuk Yaylası'yla ilgili bir sunum yapıldığı da belirlendi.

DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Öte yandan Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Portekiz ve Brezilya basını bu flaş gelişmeye geniş yer verirken, Jesus'un Türk futboluna büyük renk katacağı konusunda birleşildi.