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    • Spor
    • 02.06.2022 08:53
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    • 02.06.2022 08:54
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    Finalissima 2022'de kazanan Arjantin! Mancini'nin öğrencilerini 3 golle geçtiler...

    'Büyük Final' anlamına gelene Finalissima'da Arjantin ve İtalya karşı karşıya geldi. Londra'da bulunan efsane stadyum Wembley'de oynanan karşılaşmada Messi ve arkadaşları, rakip İtalya'yı Lautaro, Di Maria ve Dybala'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı.

    Finalissima’da kazanan Arjantin! İkinci kez...

    Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

    2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

    Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

    Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

    Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

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    Haberler Spor Finalissima 2022'de kazanan Arjantin! Mancini'nin öğrencilerini 3 golle geçtiler...
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