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Haberler Spor SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu'nu gezdi

SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu'nu gezdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Takvim.com.tr Jorge Jesus'un dün Fenerbahçe İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya gelerek Ülker Stadyumu'nu gezdi. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Jesus ile Koç arasında geçen bir diyalog da paylaşıldı. Görüntülerde Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'a 'Hazır mısınız?' diye soruyor. Koç da 'Hazırım' diye cevap veriyor.

AJANSLAR
01.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 01.06.2022 18:10
SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu’nu gezdi

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu’nu gezdi

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Ülker Stadyumu'nu ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu’nu gezdi

Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç arasında geçen diyaloğun videosunu da paylaştı.

SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu’nu gezdi
SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu’nu gezdi
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