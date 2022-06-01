SON DAKİKA: Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus Ülker Stadyumu'nu gezdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Takvim.com.tr Jorge Jesus'un dün Fenerbahçe İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus, başkan Ali Koç ile bir araya gelerek Ülker Stadyumu'nu gezdi. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Jesus ile Koç arasında geçen bir diyalog da paylaşıldı. Görüntülerde Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'a 'Hazır mısınız?' diye soruyor. Koç da 'Hazırım' diye cevap veriyor.
01.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 01.06.2022 18:10
Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübü ziyaret etti.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Ülker Stadyumu'nu ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.
Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından Jorge Jesus ile Başkan Ali Koç arasında geçen diyaloğun videosunu da paylaştı.