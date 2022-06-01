SON DAKİKA: Fenerbahçe Jorge Jesus'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

JESUS'UN MESAİSİ ERKEN BAŞLAYACAK
Katar'daki Dünya Kupası, sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında değil, Kasım ve Aralık'da gerçekleşecek. Avrupa'nın 5 büyük liginde 2022 / 23 sezonunun başlama tarihi açıklandı. Süper Lig'de de başlangıcı 5 Ağustos olarak belirlendi. Yine Premier Lig, Bundesliga ve Fransa Lig 1 de Ağustos'un ilk haftasında start alacak.
Bununla birlikte her yıl Eylül ayı ortasında başlayan Şampiyonlar Ligi grup maçları, 2022/23 sezonunda 6 Eylül'de açılış yapacak. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 2021/22 sezonunu ikinci sırada tamamlasıyla birlikte Avrupa maçları takviminden 5-6 hafta önce sezona başlaması garantilendi..
Jorge Jesus yönetiminde toplanacak sarı lacivertlilerin 10-15 gün içinde hazırlıklara başlaması bekleniyor.