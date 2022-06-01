Beşiktaş'ta tekrar seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ı kuran, yöneten ve bu zamana kadar emek veren herkesi rahmetle andığını ifade etti. Genel kurul üyelerine teşekkür eden Çebi, "Geçtiğimiz pazar günü yapılan olağan seçimli genel kurulda seçimi son derece sağlıklı ve huzurlu yöneten tüm çalışanlara ve bu organizasyonu herkesin kabul edeceği şekilde yürüten divana bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kulüpte emeği geçen, rahmetli olan ya da hala yaşayan tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza, huzurlarınızda saygılarımı arz ediyorum. Yeni yönetim kurulu üyelerini ve başkan olarak beni seçen, Beşiktaş'ın en üst kurulu olan genel kurula bize gösterdiği teveccühler için teşekkür ediyorum.