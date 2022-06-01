Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus yine transfer şov mu yapacak? Rakamlar çok çarpıcı...

Fenerbahçe her konuda anlaştığı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u gece yarısı İstanbul'a getirdi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli hoca ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirerek bir anlamda yapılan anlaşmayı resmen açıklamış oldu. Jesus'un imzası Fenerbahçe'de çok büyük bir heyecan yaratırken, taraftarlar artık gözünü yapılacak transferlere çevrilmiş durumda.

15 transfer yapmıştı

Tecrübeli teknik adamın kariyerine bakıldığında Sarı-Lacivertliler'in oldukça yoğun bir transfer dönemi yaşaması bekleniyor. Çünkü Jorge Jesus'un 2009 yılından bu yana çalıştırdığı takımların her sezon flaş transferlere imza atıp kadrolarında önemli değişimlere gitmesi dikkat çekiyor. Portekizli hoca, Benfica'da geçirdiği son iki sezonda tam 15 transfere imza atmıştı. Jesus 2009-2020 sezonunda çalıştırdığı Flamengo'da 11, 2018-2019 sezonunda görev yaptığı Al Hilal'de ise 7 transfer yapmıştı. 2015-2018 yılları arasında Jesus'un başında olduğu Sporting Lizbon 3 sezonda 45 transfer, 2009-2015 yılları arasında ise Benfica 6 sezonda 79 transfer yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar son 13 sezonda toplam 157 transfer yaparken, sezon başına tam 12 yeni futbolcuya imza attırdı. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır yaşadığı şampiyonluk hasreti ve kadrodaki eksiklikler de dikkate alındığında Sarı-Lacivertliler'in çok hareketli bir transfer dönemi yaşaması bekleniyor.