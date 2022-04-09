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    Genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edildi! valilik Galatasaray'a dava açtı...

    İstanbul Valiliği Dernekler Masası Burak Elmas’ın ibra edilmediği Mali Genel Kurul’un iptali için dava açtı. 28 Nisan’da yapılacak Genel Kurul’un da iptali gündeme geldi.

    Cimbom’da seçim kaosu

    İstanbul Valiliği Dernekler Masası, Burak Elmas'ın ibra edilmediği Mali Genel Kurul'un iptali için dava açtı. 28 Nisan'da yapılması planlanan Genel Kurul'un iptali gündeme geldi. Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.



    DEĞERLENDİRME YAPILACAK
    Valilik bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Burak Elmas, hukukçular ve başkan adaylarıyla durum değerlendirmesi yapacak.



    SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR
    G.Saray'da başkanlık seçiminin 28-30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İstanbul Valiliği Dernekler Masası'ndan gelen haber tarafları harekete geçirdi... Sonuç merak ediliyor...



        METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ
        Bora İsmail Bahçetepe
        Rıza Tevfik Morova
        Can Natan
        Adil Emecan
        Mehmet İsmail Sarıkaya
        Binnur Doğançe Zaimler
        Dikran Gülmezgil
        Emir Aral
        Fabrizio Casaretto
        Ethem Baturalp Pamukçu



        HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ
        Osman Kocaman
        Boğaç Göncü
        Murat Uysal
        Mehmet Emre Mısırlı
        Levent Apaydın
        Nizam Hışım
        Cevat Genç
        Utku Dönmez
        Murat Karaman
        Tamer Saka



        KASAYA 1 MİLYAR KOYMAK LAZIM!
        Başkan adayı Metin Öztürk, "600 milyon liraya çözülüyorsa iyi. Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya bu sene 1 milyar koymak lazım. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Sakın kasa kolaylığı diye algılanmasın. Bizim ekibimiz buna hazır" dedi.
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            Haberler Spor Genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edildi! valilik Galatasaray'a dava açtı...
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