Genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edildi! valilik Galatasaray'a dava açtı...

İstanbul Valiliği Dernekler Masası, Burak Elmas'ın ibra edilmediği Mali Genel Kurul'un iptali için dava açtı. 28 Nisan'da yapılması planlanan Genel Kurul'un iptali gündeme geldi. Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibra edilmediği mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.
DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Valilik bu süreci, dernek ve ilgili kişilerin zararlarının önüne geçilmesi için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşıdı. Burak Elmas, hukukçular ve başkan adaylarıyla durum değerlendirmesi yapacak.
SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR
G.Saray'da başkanlık seçiminin 28-30 Nisan'da yapılması planlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk adaylığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde İstanbul Valiliği Dernekler Masası'ndan gelen haber tarafları harekete geçirdi... Sonuç merak ediliyor...