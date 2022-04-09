Genel kurulda usulsüzlük yapıldığı iddia edildi! valilik Galatasaray'a dava açtı...





KASAYA 1 MİLYAR KOYMAK LAZIM!

Başkan adayı Metin Öztürk, "600 milyon liraya çözülüyorsa iyi. Bizim yaptığımız hesaba göre kasaya bu sene 1 milyar koymak lazım. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Sakın kasa kolaylığı diye algılanmasın. Bizim ekibimiz buna hazır" dedi.