Saray’da ibra krizi! 2018 yılından bu yana yapılan tüm genel kurullar araştırılıyor

Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı kulüpte 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların tamamı inceleme altına alındı. Eğer genel kurullarda bir usulsüzlük tespit edilirse, G.Saray'da 26 Mart'ta alınan idari ibrasızlık ve bütçe reddi başta olmak üzere kararların tamamı iptal edilecek. Konuyla ilgili G.Saray'dan yapılan açıklamada, derneğin denetime tabi tutulacağının bildirildiği ancak incelemenin detaylarına ilişkin kulübe bir bilgi verilmediği aktarıldı. Öte yandan Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi Rezan Epözdemir konuyla ilgili konuştu... Epözdemir yaptığı açıklamada, "Müfettişler hukuka aykırılık tespit ederse ilgililere idari para cezası uygular, eksikliklerin giderilmesini talep edebilir ancak genel kurulun iptalini isteyemez, bunu ancak mahkemeden isteyebilir." dedi.