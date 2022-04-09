2013 model Renault Clio 1.5 DCİ icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Pazarcık İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Renault Clio 1.5 DCİ marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 160.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 11.05.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

27abv305 Plakalı , 2013 Model , RENAULT Marka , R Tipli , K9KC6R057927 Motor No'lu , VF15R040H48951602 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Satış konu araç 2013 model, RENAULT CLİO 1.5 DCİ olup, Genel durumunun iyi olduğu, lastiklerinin %40 seviyesinde olduğu, stepnesinin yerinde olduğu ve %30 seviyesinde olduğu, tavan kısmında kaplama olduğu, sağ ön kapı üst tavan çıtasında 2 adet küçük göçük olduğu, sol taraf lastiklerinin havasının olmadığı yapılan kıymet takdirinde görülmüştür. İç mekanının yaşına göre temiz olduğu tespit edilmiştir. Bilirikişi tarafından yapılan hasar sorgusuna göre,3.385,85 TL tutarlı, 6.925,94 TL tutarlı, ve iki adet de tutar bilgisi olmayan, Toplam4 adet hasar kaydı olduğu tespit edilmiştir.



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