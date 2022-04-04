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    • Spor
    • 04.04.2022 13:56
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    • 04.04.2022 13:56
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    Galatasaray ibrasızlık kararı sonrası coştu! Futbol, basketbol, voleybol... Tüm branşlarda yüzler gülüyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da geçtiğimiz hafta yapılan Genel Kurul toplantısının ardından Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi sonrası yeni seçim tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte ibrasızlık kararı sonrası alınan sonuçlar dikkat çekti. Futbol takımı ligde Karagümrük'ü devirirken, basketbol ve voleybol branşları da adeta coştu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İbrasızlık kararı sonrası coştu! Yüzler gülüyor

    Galatasaray'da yaklaşık 24 saat süren Olağan Genel Kurul toplantısından idari ibrasızlık kararı çıktı. Sarı-Kırmızılılar yeni bir kaosla daha karşı karşıya kaldı. Başkan Burak Elmas, görevinin 9. ayındayken, 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021'i kapsayan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

    Sarı-Kırmızılılar, ibrasızlık kararı sonrası aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor... Galatasaray, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başardı.

    Futbol Akademisi 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Voleybol Şubesi ise 2 galibiyet elde etti. Basketbolda ise bu süreçte 5 galibiyet kazandılar.

        Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını kahretti. Transfer edilen oyuncuların performansı ve hoca seçimi de taraftarı isyan ettiren olaylardı...

        İbrasızlık döneminde iyi sonuçlara imza atan Galatasaray'ın Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin sonucu merak ediliyor.

        Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Nisan'da yapılacak. Başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

        Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık için şimdiye kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak ise henüz adaylıklarını açıklamadı. Bilindiği gibi Ünal Aysal daha önce aday olmayacağını belirtmişti.

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