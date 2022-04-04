Galatasaray ibrasızlık kararı sonrası coştu! Futbol, basketbol, voleybol... Tüm branşlarda yüzler gülüyor

Galatasaray'da yaklaşık 24 saat süren Olağan Genel Kurul toplantısından idari ibrasızlık kararı çıktı. Sarı-Kırmızılılar yeni bir kaosla daha karşı karşıya kaldı. Başkan Burak Elmas, görevinin 9. ayındayken, 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021'i kapsayan dönemde mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
Sarı-Kırmızılılar, ibrasızlık kararı sonrası aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor... Galatasaray, Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü mağlup etmeyi başardı.
Futbol Akademisi 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Voleybol Şubesi ise 2 galibiyet elde etti. Basketbolda ise bu süreçte 5 galibiyet kazandılar.