Galatasaray ibrasızlık kararı sonrası coştu! Futbol, basketbol, voleybol... Tüm branşlarda yüzler gülüyor

Galatasaray'da başkanlık seçiminin gerçekleşeceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Nisan'da yapılacak. Başkanlık seçimi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ise 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Sarı-Kırmızılılar'da başkanlık için şimdiye kadar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak ise henüz adaylıklarını açıklamadı. Bilindiği gibi Ünal Aysal daha önce aday olmayacağını belirtmişti.