Galatasaray’da flaş gelişme! Seçim iptal mi edilecek?

Olağan Mali Genel Kurul'da Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte 2018 yılından bu yana yapılan mali genel kurulların tamamı inceleme altına alındı.

26 Mart 2022'de gerçekleşen Mali Genel Kurul sonrası harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 1 Nisan 2022 Cuma günü Galatasaray'da yapılan kritik toplantılar için inceleme başlattı. Dernekler Masası müfettişleri 2018-19- 20-21 dönemi için yapılan Olağan Mali Genel Kurulları mercek altına aldı.