Galatasaray’da seçim iptal mi ediliyor? Dernekler Masası’ndan flaş rapor

Bu arada konuyla ilgili eski yönetici ve Avukat Rezan Epözdemir, "Müfettişler hukuka aykırılık tespit ederse ilgililere idari para cezası uygular, eksikliklerin giderilmesini talep edebilir ancak genel kurulun iptalini isteyemez; bunu ancak mahkemeden isteyebilir. Ancak mahkeme iptal kararı verirse ancak o zaman Mali Genel Kurul iptal edilmiş olur" diye konuştu.