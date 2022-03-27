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    • Spor
    • 27.03.2022 13:42
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    • 27.03.2022 13:51
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    Haziran ayında geldi 9 ayda seçim kararı aldı! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi

    Galatasaray'da dün başlayan ve bu sabah sona eren Olağan Genel Kurul neticesinde Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, idari yönden ibra edilmedi. 2021 yılının haziran ayında 3 yıllığına göreve gelen Elmas'ı 9 ay sonra seçim kararı almaya mecbur kılan ibrasızlık kararının perde arkasını takvim.com.tr derledi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray’ı seçime götüren Burak Elmas dönemi

    Galatasaray'da dün başlayıp bu sabah sona eren tarihi Olağan Genel Kurul neticesinde başkan Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Başkan Elmas ise çıkan ibrasızlık kararı sonrası "Tüzüğümüze uyup önümüzdeki hafta seçim için işlemlere başlayacağız" dedi.

    takvim.com.tr 2021 yılının haziran ayında Galatasaray'da "Değişim" vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'ı 9 ay sonunda seçim kararı almaya mecbur kılan ibrasızlık sürecini derledi.

    Galatasaray'da geçen yıl yapılan seçimde özellikle genç üyelerin büyük destek verdiği Burak Elmas, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışacağını adaylığının ilk gününden itibaren duyurmasıyla camianın önemli bir kesiminin desteğini arkasına almayı başarmıştı.

    21 Haziran 2021'de yapılan seçimde başkanlık koltuğuna oturan ve ilk iş olarak Fatih Terim'i yeniden futbol takımının başına getiren Elmas'ı görev süresi içerisinde Sarı-Kırmızılı camia ile ilk karşı karşıya getiren olay Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile samimiyeti oldu.

    Elmas'ın Koç ile olan dostluğu sebebiyle ezeli rekabette Galatasaray'ın haklarını yeterince savunamadığını düşünen taraftarlar, Fenerbahçe ile ilişkilerin sınırlandırılması gerektiği yönünde tavır aldı.

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından organizasyonu yapılan kadın futbol takımları arasındaki hazırlık maçında Fenerbahçe'nin Sarı-Kırmızılılar'ı Nef Stadyumu'nda 7-0 yenmesi ve devamında Sarı-Lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik'in, "Biz Galatasaray'a, Cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, şimdi de 7 Aralık'ta 7 tane attık" demesi Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

        Bilecik'in kullandığı ifadeler için özür dilemesine rağmen tatmin olmayan Galatasaray taraftarı, Elmas'a bu gelişme sonrası Fenerbahçe ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi yönünde baskı yapmış ancak Başkan Elmas bu konuda geri adım atmamıştı.

        Camianın Ali Koç ile yakınlığı sebebiyle eleştirdiği Elmas'ı en zor durumda bırakan durumlardan biri de çalışma arkadaşı Işıtan Gün oldu. Elmas'ın yönetiminde yer alan Gün'ün yapılacak olan transferlerde etkin rol oynamak istemesi ve hakkındaki spekülasyonlar Elmas'ı zor durumda bıraktı. Tüm bunlara ek olarak Işıtan Gün'ün cinsiyetçi ve argo içerikli sosyal medya paylaşımlarının çıkması Gün'e karşı tepkinin dozunu daha da artırdı.

        Işıtan Gün'ün bazı cinsellik içeren tweetlerine özellikle Galatasaray'daki kadın üyeler ateş püskürürken, başkan Burak Elmas'ın bu durumu, "Gençlik hatası" olarak nitelemesi ve olayın üzerini örtüp Gün ile çalışmaya devam etmesi Elmas'ın üyeler önündeki kredisini daha da azalttı.

        Burak Elmas'a olan güvenin sarsılmasına neden olan sebeplerden biri de teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılma biçimi oldu... Elmas'ın "Terim ile çalışma" vaadiyle başkan seçildiğini ve Terim'i yarı yolda bıraktığını düşünen birçok üyenin Olağan Genel Kurul'da Elmas'ın ibrasının aleyhinde oy kullandığı belirtiliyor. Domenec Torrent'in önce yardımcı hoca olarak tanıtılıp ardından teknik direktör olarak göreve getirilmesinin Terim ile yolları ayırmak için planlı bir girişim olduğunu düşünen birçok üyenin, bu durumun Sarı-Kırmızılı kulübün kültürüne yakışmadığını düşündüğü için Elmas'ı ibra etmediği ifade ediliyor.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan ilişkileri, Işıtan Gün'le yola devam edilmesi ve Fatih Terim'in gönderiliş biçimi dışında Sarı-Kırmızılı camianın önemli bir kısmı Burak Elmas'ın kulübün çıkarlarını TFF karşısında savunamadığı gerekçesiyle Elmas'a güven duymamasının da ibrasızlık konusunda etkili olduğu belirtiliyor.

        Gerek Fatih Terim'e verilen cezalar gerekse de hakem hataları konusunda Elmas'ın TFF'de gerekli ağırlığı sağlayamadığı görüşünde olan Sarı-Kırmızılı camiada önemli bir grup masada daha güçlü olabilecek bir yönetimin göreve gelmesi gerektiğini dile getiriyordu.

        Burak Elmas'ın seçim sürecinde vaat ettiği 100 milyon Euro'luk sponsor gelirinin çok altında anlaşmalar yapılmasının da Elmas'a duyulan güveni zedelediği aktarılıyor.

            Tüm bunlara ek olarak Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalınmasına rağmen ligde 30. hafta sonunda takımın 15. sırada yer alması ve tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşaması Galatasaray'da üyeler için bardağı taşıran son damla oldu. İdari yönden yaşanılan problemlere ek olarak sportif açıdan da çok sıkıntılı bir sürecin geçirilmesi Burak Elmas ve yönetimi için ibrasızlık kararının çıkmasını sağlamış oldu.

            3 yıllığına göreve gelen ve önemli atılımlar vaat eden başkan Burak Elmas, 9 ay sonunda ibrasızlık kararı ile şok yaşadı.

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            Haberler Spor Haziran ayında geldi 9 ayda seçim kararı aldı! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi
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