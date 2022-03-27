Haziran ayında geldi 9 ayda seçim kararı aldı! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi

Bilecik'in kullandığı ifadeler için özür dilemesine rağmen tatmin olmayan Galatasaray taraftarı, Elmas'a bu gelişme sonrası Fenerbahçe ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi yönünde baskı yapmış ancak Başkan Elmas bu konuda geri adım atmamıştı.

Camianın Ali Koç ile yakınlığı sebebiyle eleştirdiği Elmas'ı en zor durumda bırakan durumlardan biri de çalışma arkadaşı Işıtan Gün oldu. Elmas'ın yönetiminde yer alan Gün'ün yapılacak olan transferlerde etkin rol oynamak istemesi ve hakkındaki spekülasyonlar Elmas'ı zor durumda bıraktı. Tüm bunlara ek olarak Işıtan Gün'ün cinsiyetçi ve argo içerikli sosyal medya paylaşımlarının çıkması Gün'e karşı tepkinin dozunu daha da artırdı.

Işıtan Gün'ün bazı cinsellik içeren tweetlerine özellikle Galatasaray'daki kadın üyeler ateş püskürürken, başkan Burak Elmas'ın bu durumu, "Gençlik hatası" olarak nitelemesi ve olayın üzerini örtüp Gün ile çalışmaya devam etmesi Elmas'ın üyeler önündeki kredisini daha da azalttı.