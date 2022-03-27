Haziran ayında geldi 9 ayda seçim kararı aldı! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi

Galatasaray'da dün başlayıp bu sabah sona eren tarihi Olağan Genel Kurul neticesinde başkan Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi. Başkan Elmas ise çıkan ibrasızlık kararı sonrası "Tüzüğümüze uyup önümüzdeki hafta seçim için işlemlere başlayacağız" dedi.
takvim.com.tr 2021 yılının haziran ayında Galatasaray'da "Değişim" vaadiyle başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'ı 9 ay sonunda seçim kararı almaya mecbur kılan ibrasızlık sürecini derledi.
Galatasaray'da geçen yıl yapılan seçimde özellikle genç üyelerin büyük destek verdiği Burak Elmas, teknik direktör olarak Fatih Terim ile çalışacağını adaylığının ilk gününden itibaren duyurmasıyla camianın önemli bir kesiminin desteğini arkasına almayı başarmıştı.
21 Haziran 2021'de yapılan seçimde başkanlık koltuğuna oturan ve ilk iş olarak Fatih Terim'i yeniden futbol takımının başına getiren Elmas'ı görev süresi içerisinde Sarı-Kırmızılı camia ile ilk karşı karşıya getiren olay Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile samimiyeti oldu.
Elmas'ın Koç ile olan dostluğu sebebiyle ezeli rekabette Galatasaray'ın haklarını yeterince savunamadığını düşünen taraftarlar, Fenerbahçe ile ilişkilerin sınırlandırılması gerektiği yönünde tavır aldı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından organizasyonu yapılan kadın futbol takımları arasındaki hazırlık maçında Fenerbahçe'nin Sarı-Kırmızılılar'ı Nef Stadyumu'nda 7-0 yenmesi ve devamında Sarı-Lacivertli kulübün başkan vekili Erol Bilecik'in, "Biz Galatasaray'a, Cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, şimdi de 7 Aralık'ta 7 tane attık" demesi Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.