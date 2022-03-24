Kritik genel kurul öncesinde Burak Elmas’a son kez seçim çağrısı yapıldı!





GEL HER ŞEYİ ANLAT!

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ise, "Yüzme, satranç ve E Spor haricindeki tüm şubelerde, 34 milyon lira eksi var. Hani denk bütçe" ifadesini kullandı ve istifa eden Rezan Epözdemir'e "Genel Kurul'a gel her şeyi anlat" çağrısı yaptı. Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da, "Cahil ile sohbet güçtür bilene, çünkü cahil söyler ne gelirse diline" diye konuştu. Başkan Elmas'ın seçim çağrılarına karşı nasıl bir tutum izleyeceği merakla bekleniyor.