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    Kritik genel kurul öncesinde Burak Elmas’a son kez seçim çağrısı yapıldı!

    Son seçimde Elmas’a rakip olan Metin Öztürk, yönetimi ibra etmeyeceğini açıkladı. Üyeler de Elmas’a, “Seçim kararı almazsan ibra olmayacaksın” mesajını net şekilde yolladı...

    Seçime git başkan!
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    Galatasaray'da tüm gözler cumartesi yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevrildi... Dün gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısının gündeminde erken seçim var. Söz alıp kürsüye çıkan kulübün önemli isimleri, Başkan Burak Elmas'a son kez çağrıda bulundu.



    NE MASADA NE SAHADA
    Son seçimde Elmas'ın karşısına rakip olarak çıkan Metin Öztürk, "15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki, bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadesini kullandı. Divan Kurulu üyesi Mehmet Bilen, "Başkana seçimi kazandıran Fatih Terim yarı yolda bırakıldı. Bu yönetim Galatasaray'a faydalı olamaz. En hayırlı iş, Başkan ve yönetimin istifa etmesidir" dedi.



    GEL HER ŞEYİ ANLAT!
    Prof. Dr. Ahmet Özdoğan ise, "Yüzme, satranç ve E Spor haricindeki tüm şubelerde, 34 milyon lira eksi var. Hani denk bütçe" ifadesini kullandı ve istifa eden Rezan Epözdemir'e "Genel Kurul'a gel her şeyi anlat" çağrısı yaptı. Divan Kurulu eski başkanı Eşref Hamamcıoğlu da, "Cahil ile sohbet güçtür bilene, çünkü cahil söyler ne gelirse diline" diye konuştu. Başkan Elmas'ın seçim çağrılarına karşı nasıl bir tutum izleyeceği merakla bekleniyor.



        AÇIN BİRAZ TÜZÜK OKUYUN!
        Başkan Burak Elmas, Divan Kurulu'nun başında kısa bir konuşma yaptı. Özellikle merhum başkan Mustafa Cengiz'in disiplin kuruluna ihracıyla ilgili eleştirilere sert yanıt veren Elmas, "Bu karar yönetim iradesiyle olmamıştır. Ya eski konuşmalarımı izleyin ya da açın biraz tüzük okuyun" ifadesini kullandı.

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        Haberler Spor Kritik genel kurul öncesinde Burak Elmas’a son kez seçim çağrısı yapıldı!
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