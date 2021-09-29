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    Fatih Terim'den Burak Elmas'a: Bir saniye bile düşünmem bırakırım

    Tecrübeli teknik adamın Başkan Burak Elmas’a, “G.Saray’ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve giderim” diye konuştuğu ortaya çıktı.

    Bir saniye bile düşünmem bırakırım

    Göztepe maçı sonrası çok duygusal bir toplantı yapan Fatih Terim'in TT Stadı'na istifası cebinde geldiği ortaya çıktı.

    TAKVİM'in aldığı bilgiye göre tecrübeli teknik adam, karşılaşma sonrası Başkan Burak Elmas'la bir araya geldi. İkili yaklaşık 1.5 saat baş başa görüşme yaptı.



    BAŞKAN ELMAS'A İÇİNİ DÖKTÜ
    Son     zamanlarda özellikle sosyal medyada hakkında yapılan sert eleştiriler nedeniyle çok sıkıntılı olan Terim'in Başkan Elmas'a içini döktüğü ve çok çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.



    KİMSE BENDEN ÇOK ÜZÜLEMEZ
    Terim'in "G.Saray'ın aldığı kötü bir skora benden fazla kimse üzülemez... Eğer kulübüme zarar verdiğimi hissedersem bir saniye bile düşünmem ve giderim" dediği ifade edildi.



        BİZ BU YOLA BERABER ÇIKTIK
        Başkan Elmas'ın ise Terim'e desteğini sürdürdüğü ve "Biz bu yola beraber çıktık. Sana güvenimiz sonsuz. Bu yolun sonunda büyük başarılara ulaşacağız" diye konuştuğu öğrenildi.
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