Galatasaray'da ortam gergin! Burak elmas ve Fatih Terim'in arasına yine kara kedi girdi...

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da yeni bir krizin fitili ateşlendi. Başkan Burak Elmas'ın Fatih Terim'in ekibine yardımcı bir antrenör dahil etme fikri ortamı gerdi. Alınan bilgilere göre Elmas, Terim'in taktik anlamda yardımcılarından gerekli desteği almadığını düşünerek Florya'ya yabancı bir antrenör getirmeye karar verdi.
Hatta Elmas'ın kafasındaki ilk adayın, Antalyaspor maçını tribünden takip eden Karagümrük'ün eski hocası Farioli olduğu iddia edildi. Alınan bilgilere göre Fatih Terim, yabancı hoca fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Ancak Başkan Elmas'ın takımın Süper Lig performansından büyük rahatsızlık yaşadığı ve antrenör ekibine yardımcı bir isim dahil etme konusunda çok kararlı olduğu belirlendi. Yönetimin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü, Terim'le daha rahat iletişim kurabilmesi için İtayan hocalarla dirsek temasına geçildiği öğrenildi. Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Fatih Terim'in ekibinde daha önce hiç yabancı bir antrenör olmamıştı. Florya'da önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.
TERiM GERi DÖNÜYOR
Cezası nedeniyle son 6 maçı tribünden izlemek zorunda kalan Fatih Terim geri dönüyor. Cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam bugünkü maçta kulübedeki yerini alabilecek