Galatasaray'da ortam gergin! Burak elmas ve Fatih Terim'in arasına yine kara kedi girdi...





Hatta Elmas'ın kafasındaki ilk adayın, Antalyaspor maçını tribünden takip eden Karagümrük'ün eski hocası Farioli olduğu iddia edildi. Alınan bilgilere göre Fatih Terim, yabancı hoca fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Ancak Başkan Elmas'ın takımın Süper Lig performansından büyük rahatsızlık yaşadığı ve antrenör ekibine yardımcı bir isim dahil etme konusunda çok kararlı olduğu belirlendi. Yönetimin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü, Terim'le daha rahat iletişim kurabilmesi için İtayan hocalarla dirsek temasına geçildiği öğrenildi. Galatasaray'da 4. dönemini geçiren Fatih Terim'in ekibinde daha önce hiç yabancı bir antrenör olmamıştı. Florya'da önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.